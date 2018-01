Khởi tố, bắt giam 3 thanh niên rủ bạn gái đi chơi rồi thay nhau cưỡng bức

(VTC News) - Sau một thời gian làm quen trên Facebook, Vi Văn Kiều rủ bạn gái đi chơi rồi gọi thêm bạn trai đến cưỡng bức tập thể.

Chiều 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam đối với 3 bị can: Vi Văn Kiều (SN 1996), trú tại xóm Châu Thành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Trương Công Nguyễn (SN 1998) và Trương Công Bắc (SN 1999), đều trú tại xóm 9, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về tội "Hiếp dâm".

Cả 3 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

3 đối tượng tại cơ quan CSĐT- Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An. (ảnh do công an cung cấp)

Theo cơ quan CSĐT, cách đây khoảng gần một tháng, Vi Văn Kiều lên mạng xã hội facebook làm quen với em V.T.H. (SN 2000), trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An.

Khoảng 20h ngày 5/12/2017, Kiều gọi thêm 2 người bạn là Nguyễn và Bắc lên kế hoạch cưỡng bức H. Sau khi rủ H. đi chơi, ba người đưa H. đến bờ suối tại xã Đồng Văn rồi thi nhau làm nhục.

Thực hiện xong hành vi thú tính, 3 đối tượng lên xe về nhà Kiều.

Riêng H. quá hoảng sợ nên không dám trở về nhà mà vào lán trại của chú ruột mình để ngủ thì được gia đình tìm thấy.

Sau một lúc gặng hỏi, H. khóc và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình. Gia đình H. đã đến cơ quan CSĐT- Công an huyện Tân Kỳ trình báo sự việc.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang tiếp tục xử lý vụ việc.

PHAN SÁNG