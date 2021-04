Khởi tố 'bà trùm' lập 3 công ty mua bán trái phép hóa đơn gần 300 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Lương Thị Lan Anh từng là Giám đốc Công ty Bê tông Giang Ninh (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Lan Anh cũng chính là người bị Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh bắn trọng thương tại trụ sở hồi tháng 5/2018, sau đó ông này tự sát.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).

Lương Thị Lan Anh tại cơ quan công an.

Trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang là: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, ở phường Dĩnh Kế) do ông Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981, ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) làm giám đốc; Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt (phường Ngô Quyền) do anh Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm giám đốc.

Cả 3 công ty này đều do Lương Thị Lan Anh ký các giấy tờ thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm giám đốc thì Lan Anh ký giả chữ ký của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh ký.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua xác minh nhiều công ty ghi trên hóa đơn đều không có hoạt động tại địa chỉ như đăng ký, người đứng tên giám đốc không biết gì về công ty cũng như hoạt động của công ty, một số công ty không xác định được người đứng tên giám đốc ở đâu.

Biết không thể trốn tránh pháp luật, cuối tháng 3 vừa qua, Lương Thị Lan Anh đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan An ninh điều tra cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.