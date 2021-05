Khởi tố ba thanh niên chặn xe 'xin tiền' ăn khuya rồi dùng dao đâm chết người

(VTC News) -

Ngày 22/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, ngụ P.5, TP Mỹ Tho), Trần Văn Tấn (30 tuổi, biệt danh "Núi lửa" ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, biệt danh "Lành bà bụng" ngụ P.2, TP Mỹ Tho) để điều tra vì liên quan vụ "giết người".

Nhiều người ở TP Mỹ Tho cho biết trước lúc gây án, băng nhóm giang hồ "Núi lửa" lộng hành nhưng không ai dám tố giác với cơ quan công an. Băng nhóm này thường xuyên mang hung khí đi cướp và đập phá nhà người khác.

Khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ giết người. (Ảnh: C.H)

Trước đó, khoảng 2h ngày 12/5, người đi đường phát hiện anh Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ phường 1, TP Mỹ Tho) nằm bất động trước khu vực cổng chợ Nhị Tỳ, phường 2, TP Mỹ Tho. Dù đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng khoảng 4h cùng ngày, anh Phúc tử vong do vết thương thấu bụng, mất máu cấp.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra và xác định đây là vụ giết người. Qua sàng lọc và vận động, Tấn và Trọng đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú vào lúc 20h ngày 12/5.

Vị trí nạn nhân bị đâm gục lúc rạng sáng. (Ảnh: C.H)

Đến tối 13/5, Thắng cũng đến đầu thú. Bước đầu Thắng khai nhận, hắn cùng Tấn và Trọng chạy 2 xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh để tìm chỗ ăn khuya.

Khi đến chợ Nhị Tỳ, nhóm chặn xe máy để "xin tiền" ăn khuya. Xe máy do Nguyễn Ngọc Toàn cầm lái chở theo anh Phúc. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với anh Phúc. Thắng dùng dao đâm anh Phúc tử vong.