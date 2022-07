Khởi tố 8 lãnh đạo, cán bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

(VTC News) -

Chiều 21/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và các Chi cục trực thuộc.

Các bị can gồm: Lê Văn Sáu (1964, trú tại phường Quang trung, TP Thái Bình, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình); Vũ Văn Tại (SN 1964, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình); Mai Lâm Hoàn (1978, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là Trưởng phòng Tài chính kế toán Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình); Phạm Văn Dân (SN 1962, trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục dự trữ huyện Vũ Thư); Bùi Xuân Cường (SN 1968), trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục dự trữ huyện Đông Hưng).

Hai chiếc xe mang biển kiểm soát màu xanh xuất hiện tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình vào đầu giờ chiều 21/7. (Ảnh: T.D)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can là Đặng Huy Tuân (SN 1972, ở xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương, Trưởng phòng kỹ thuật bảo quản); Phạm Văn Đông (SN 1967, trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Chi cục trưởng Chi cục dự trữ huyện Tiền Hải); Phạm Ngọc Nam (1968, trú xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, Chi cục trưởng Chi cục dự trữ huyện Hưng Hà).

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ theo đúng quy định.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính) có chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ Nhà nước và thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động dự trữ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình gồm có Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ; Phòng Kỹ thuật bảo quản; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Thanh tra.

Trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình là 5 chi cục cấp huyện, gồm: Chi cục Quỳnh Phụ, Chi cục Kiến Hải (huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải), Chi cục Hưng Hà, Chi cục Đông Hưng và Chi cục Vũ Thư.