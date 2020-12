Khởi tố 8 công an phường ở TP.HCM: Đau xót nhưng phải kiên quyết xử lý

Sáng 21/12, tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và một số công tác trọng tâm năm 2021 của Công an TP.HCM, liên quan đến việc khởi tố nhóm cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú "chạy án" ma túy, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM nói sự việc trên rất đau xót.

"Đây là vi phạm rất lớn, gần như cả tập thể công an phường, trong đó có cả chỉ huy, người đứng đầu. Hành vi sai phạm của những người này là cố ý chứ không phải thiếu trách nhiệm. Chúng tôi rất đau xót nhưng phải kiên quyết xử lý", Đại tá Quang nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Theo Đại tá Quang, hiện có 8 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú để phục vụ công tác điều tra về tội danh trên.

"Khi điều tra, xác minh, chúng tôi thấy rằng quá trình công tác, Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, công dân và hành vi đó cần phải xử lý nghiêm khắc theo luật pháp. Do đó Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Lê Hồng Nam khẳng định.

Về trách nhiệm của cán bộ cấp trên trong vụ việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra. Quá trình điều tra phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, phải đủ căn cứ pháp lý thì mới xem xét được trách nhiệm.

Xóa xổ công ty đòi nợ thuê từ 2021

Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cho biết, hiện có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê ở TP.HCM. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, các công ty có chức năng đòi nợ thuê sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 1/1/2021.

Phòng PC06 sẽ có hướng dẫn thực hiện phối hợp các sở ngành thu hồi giấy phép, thu hồi giấy cấp về an ninh trật tự đối với các công ty đòi nợ thuê và đề nghị giải tán, không để núp bóng hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Đại tá Vân cũng cho biết, Phòng PC06 sẽ tiếp tục tham mưu cho ban giám đốc Công an TP.HCM thực hiện các kế hoạch, chương trình đấu tranh các loại tội phạm hoạt động dụng tín dụng đen, cho vay nặng lãi và lừa đảo trên các app đang phổ biến trên không gian mạng.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, tới đây, Công an TP.HCM sẽ ra mắt Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đơn vị này sẽ vận dụng Luật an ninh mạng, nghị định liên quan để xử lý những hành vi vi phạm trên không gian mạng.