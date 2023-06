Khởi tố 6 người trong đường dây mua bán hàng tấn trà sữa giả

(VTC News) -

Ngày 22/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thanh Hóa quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

6 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Đỗ Trọng Nghĩa (SN 1980; ngụ phường 15, quận 4, TP.HCM); Đồng Ngô Minh Hiếu (SN 1987; ngụ tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Văn Đông (SN 1982); Nguyễn Văn Thông (SN 1981; ngụ tỉnh Bến Tre); Dương Văn Thạo (SN 1991; ngụ tỉnh Hưng Yên) và Đặng Quốc Toàn (SN 1978; ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa).

Theo Công an TP Thanh Hóa, đơn vị này và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 Cục QLTT Thanh Hóa kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với cơ sở kinh doanh đồ pha chế của Đặng Quốc Toàn ở địa chỉ trên.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện ông Toàn đang kinh doanh một số loại nguyên liệu trà sữa là trà đen Lộc Phát và lục trà lài Lộc Phát. Toàn bộ số nguyên liệu này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì của Công ty TNHH trà Lộc Phát ở TP.HCM. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn 10 triệu đồng.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, toàn bộ số bao bì trà đen và lục trà lài tại cơ sở của ông Toàn đều không phải do Công ty TNHH trà Lộc Phát sản xuất.

Mở rộng điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành xác minh tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và phía Nam. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán trà sữa giả nhãn mác của Công ty trà Phúc Lộc và Phúc Long.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 15 ngàn bao bì giả để đóng trà, 2,7 tấn thành phẩm trà giả các loại.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Ngô Nhung