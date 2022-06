Khởi tố 6 cán bộ BV Đa khoa Hà Đông và BV Đa khoa Ba Vì liên quan vụ Việt Á

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội xác định Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu thầu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Đối với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngày 22/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bị can là Phó trưởng khoa Dược và Trưởng khoa xét nghiệm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 4, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, ngoài sai phạm trong hoạt động đấu thầu, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng thuộc Khoa xét nghiệm thực hiện việc gộp nhiều mẫu xét nghiệm nhưng vẫn báo cáo xét nghiệm mẫu đơn. Sau đó, những người này bán lượng kit test COVID-19 và hóa chất tách chiết còn dư để kiếm lời.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, các đối tượng đã tiết kiệm được khoảng 22 kit xét nghiệm COVID-19 và 2 bộ tách chiết hóa chất. Sau đó, thông qua nhân viên của Công ty Việt Á, nhóm này đã bán lại số vật tư trên cho Công ty Việt Á, thu lợi số tiền 290 triệu đồng.

Ngày 4/6, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người gồm Phó Trưởng phòng vật tư, Phó phòng xét nghiệm và 2 kỹ thuật viên phòng xét nghiệm thuộc Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Theo điều tra, sau khi Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thanh toán hợp đồng, Công ty Việt Á đã chuyển 200 triệu đồng tiền hoa hồng cho mỗi đơn vị để chi cho các cán bộ.

Liên quan đến việc mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, ngày 10/6, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội.