Khởi tố 6 bị can vụ sang chiết, tiêu thụ trái phép hơn 500 tấn gas ở Hải Dương

Chiều 25/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can đề điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan vụ sang chiết, tiêu thụ trái phép hơn 500 tấn gas.

6 người bị khởi tố cùng ở tỉnh Hải Dương gồm: Phạm Văn Quang (SN 1965, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang), Bùi Văn Lì (SN 1984, ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà), Phạm Tiến Hưng (SN 1987, trú phường Tân Bình, TP Hải Dương), Nguyễn Thị Thủy (SN 1989, ở xã An Giới, huyện Nam Sách), Trần Văn Hiếu (SN 1987, trú tại xã An Thượng, TP Hải Dương) và Vũ Bá Thiết (SN 1960, ở xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện).

Các bị can bị khởi tố về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Thời gian vừa qua, khi kiểm tra một nhà kho cho thuê, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đang sang chiết khí gas từ bồn chứa LPG loại 12 tấn sang các bình gas loại 12kg của các hãng khác nhau, đồng thời đóng niêm màng co của các hãng gas cho phù hợp với vỏ bình gas để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Kiểm tra thùng xe ô tô tải biển kiểm soát 34C-106.09 đỗ trong kho, lực lượng chức năng phát hiện có 202 bình đã được bơm đầy gas, trong đó có 159 bình gas đã được đóng niêm màng co. Trên cabin xe có hơn 1.000 chiếc niêm màng co của nhiều hãng gas và 233 tem chống hàng giả.

Khám xét khẩn cấp xưởng sang chiết, lực lượng thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, phương tiện phục vụ việc sang chiết gas bao gồm: 1 bình chứa gas bằng kim loại dài 6,4m, đường kính 2,1m; 1 máy nén khí nhãn hiệu AirCom Pressor PegaSus để đẩy khí gas; 4 máy bơm ga hình hộp chữ nhật cao 1.65 x 0.34m kèm hệ thống đường ống dẫn khí và hệ thống bảng điện tử, đồng hồ; 1 máy bơm ga bằng kim loại…

Tại nhà Phạm Văn Quyền (người thuê nhà kho làm nơi diễn ra hoạt động sang chiết gas trái phép và sản xuất, buôn bán hàng giả), Công an tỉnh Hải Dương thu giữ khoảng 40kg niêm màng co các loại (tương đương hơn 30.000 chiếc), 2.450 tem các hãng PV Gas, Duyên Hải Petrolimex, Gas Venus… cùng một số sổ sách liên quan đến việc mua bán gas.

Theo tài liệu thu thập được, từ cuối tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, những kẻ này đã nhập và bán hơn 40.000 bình gas các loại, trọng lượng từ 12kg đến 48kg, tương đương với hơn 500 tấn gas.

Qua đấu tranh khai thác, những người liên quan đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.