Khởi tố 5 kẻ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 ở Sơn La

(VTC News) -

Ngày 24/4, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với 5 người, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Trong đó, 4 người bị khởi tố tội "Hiếp dâm" người dưới 16 tuổi, còn 1 người bị khởi tố tội "Không tố giác tội phạm", các bị can đều dưới 18 tuổi. Tại cơ quan công an, cả 5 bị can đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vị lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết thêm, ngoài 5 bị can trên, có 1 người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng người này chưa đủ 16 tuổi và hành vi của người này không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Về phía nạn nhân, cơ quan đã đưa nữ sinh lớp 9 đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip cùng thông tin cho rằng một nữ sinh sau khi uống rượu say bị nhóm thanh niên hiếp dâm.

Người đăng tải thông tin cho biết sự việc xảy ra tại huyện Quỳnh Nhai, nạn nhân là học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn xã Mường Giàng. 5 nam thanh niên có hành vi xâm hại, hiếp dâm nạn nhân là người tại xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người. Đa số đều tỏ ra bức xúc trước hành vi của nhóm thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua xác minh, lực lượng Công an huyện Quỳnh Nhai xác định được ngày 20/3, nữ sinh lớp 9 tụ tập uống rượu cùng 6 người khác tại xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Sau khi say xỉn, không tỉnh táo, nữ sinh bị những người còn lại hiếp dâm tập thể.

Trong số đó có 4 người thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh, 2 người còn lại quan sát và quay clip. Đến ngày 14/4, gia đình nữ sinh phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Diệp Năng Bình (Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn luật sư TP. HCM) cho biết, Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Tuy nhiên, vì lý do người từ 16 đến dưới 18 tuổi là người chưa thành niên nên khi quyết định hình phạt pháp luật luôn có những quy định phù hợp nhằm mục đích giáo dục hơn là trừng phạt họ.