Khởi tố 4 bị can trong đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp ở Hà Nội

Ngày 6/7, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ triệt phá đường dây tiêu thụ gần 100 xe ô tô trộm cắp tại Hà Nội.

Nhóm người bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1989; trú tại Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Nguyễn Hữu Tú (SN 1993; trú xã Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994; trú xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lê Hoàng Đạt (SN 1991; ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Một bãi cất giữ ô tô trộm cắp của các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vào ngày 31/5, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Đ.T (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova, màu đồng BKS: 30E -588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, sau khi trộm cắp chiếc xe ô tô, kẻ trộm đã di chuyển chiếc xe trên sang địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và cuối cùng định vị bị mất tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên.

Lực lượng chức năng nhanh chóng rà soát camera, xác định cung đường di chuyển của đối tượng. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy xác định được ổ nhóm tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm 3 người là: Nguyễn Thành Công (SN 1989; trú Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Nguyễn Hữu Tú (SN 1993; trú Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994; trú Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội) là hai đàn em thân tín dưới sự chỉ đạo của Công.

Theo đó, nhóm Công, Tú, Trung điều hành một đường dây cầm cố tài sản. Nhiều chiếc xe ô tô bị trộm cắp được kẻ trộm mang đến đường dây của Công để cầm cố lấy tiền mặt.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Quá trình đấu tranh, khai thác thông tin của các đối tượng, cơ quan công an xác định Lê Hoàng Đạt (SN 1991; trú Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là kẻ trực tiếp trộm xe ô tô. Có mặt tại cơ quan công an, Đạt khai nhận rõ toàn bộ hành vi trộm cắp xe ô tô, sau đó đem đến chỗ của Công để cầm cố. Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ xe tại 12 địa điểm. Bước đầu xác định trong 12 địa điểm có 73 xe ô tô do Công, Trung, Tú cho vay cầm cố tài sản.

Hiện tại, tất cả các xe ô tô trên bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án.