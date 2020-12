Khởi tố 3 tên côn đồ hành hung chủ xe khách ở Thái Bình giữa ban ngày

Liên quan vụ chủ xe khách bị nhóm côn đồ đánh nhập viện, tối 18/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã khởi tố 3 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Tiến Đạt (Đạt "Tý", SN 1991, trú tại tổ 9, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Ngọc Tốt (Tốt "Bốn", SN 1990, trú tổ 7, phường Trần Lãm, TP Thái Bình); Đặng Duy Hoài (còn gọi là Hoài "Mắm", SN 1989, trú tại xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Theo tìm hiểu của PV, Tốt "Bốn" là quản lý văn phòng của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải) do Nguyễn Văn Cường (SN 1978, còn gọi là Cường "Dụ") làm giám đốc.

Anh Lập bị nhóm côn đồ hành hung giữa ban ngày.

Như VTC News đưa tin, theo phản ánh của anh Nguyễn Minh Lập - chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Tiền Hải - Hà Nội và ngược lại, những ngày gần đây, tại khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải xuất hiện nhóm người đi xe máy, vô cớ chặn đầu xe khách của anh, tay cầm hung khí, chửi bới lái, phụ xe, đe dọa hành khách không cho xe lưu thông.

Sáng 10/12, xe khách của anh vừa chạy từ bến xe xã Nam Trung (huyện Tiền Hải) đi Hà Nội thì bị một ô tô con lạng lách, chặn đầu. Đến địa phận xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), gặp đoạn đường đang sửa, những người trên xe con dừng lại giữa đường thay lốp xe.

Anh Lập xuống xe đề nghị họ cho lách qua để không gây ùn tắc giao thông, nhưng những người này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị những người trên lao vào đánh.

Anh Lập bị một người cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến anh phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt bị thương ở vùng đầu.

UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình và Sở GTVT tỉnh Thái Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm những kẻ gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông tại tỉnh Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải tập trung điều tra mở rộng vụ án theo quy định.