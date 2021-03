Khởi tố 3 kẻ tổ chức nhập cảnh trái phép cho người Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày 22/3, Công an TP.HCM cho hay, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Anh Tài (SN 1974, ngụ quận 10), Đổng Duy Trị (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) và Trịnh Minh Hoàng (SN 1987, quê Cà Mau). Trong đó, Hoàng là chủ khách sạn Symphony, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Qua điều tra xác định, nhóm người trên câu kết với nhau để đưa người có quốc tịch Trung Quốc về lưu trú tại khách sạn Symphony rồi đi An Giang thông qua đường tiểu ngạch qua Campuchia. Công an cho rằng, nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính.

Như VTC News đưa tin, ngày 5/3, Công an quận Gò Vấp kiểm tra hành chính khách sạn Queen (đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp) phát hiện 5 người Trung Quốc lưu trú.

Những người này khai đi từ Phúc Kiến (Trung Quốc) qua các đường tiểu ngạch (ở khu vực biên giới phía Bắc) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đón ô tô vào TP.HCM.

Công an TP.HCM xác định, chủ khách sạn đã cấu kết với một số đối tượng để tổ chức cho hàng chục người ở lại Việt Nam trái phép.

Tiếp đó, rạng sáng 6/3, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 kiểm tra ô tô do Đổng Duy Trị điều khiển đang dừng trước khách sạn Symphony và phát hiện trên xe có 13 người Trung Quốc.

Lái xe Trị khai nhận, chở số người này đến khách sạn Symphony để lưu trú.

Công an tiếp tục kiểm tra hành chính các phòng của khách sạn Symphony, phát hiện thêm 22 người Trung Quốc đang lưu trú mà khách sạn không khai báo với chính quyền địa phương.

Sau đó, công an phối hợp cùng cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm và đưa số người nói trên đi cách ly theo quy định tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tại cơ quan công an, Trần Anh Tài, Đổng Duy Trị và Trịnh Minh Hoàng thừa nhận hành vi sai phạm.

Hiện cơ quan an ninh đang mở rộng điều tra vụ án.