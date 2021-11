Khởi tố 2 nhân viên thẩm mỹ viện giữ khách trái pháp luật

(VTC News) -

Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (SN 1997, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Lê Văn Đức (SN 1996, trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Theo cơ quan công an, ngày 25/9, chị V.T.H (SN 1974, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) được Thẩm mỹ viện Quốc tế V.B.A (ở đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho xe ô tô đón miễn phí từ nhà đến cơ sở để được tư vấn về gói sản phẩm chăm sóc, làm đẹp da.

Bị can Lê Văn Đức và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau quá trình tư vấn, chị H. không sử dụng bất cứ gói sản phẩm nào và đòi về. Lúc này, 2 nhân viên công ty là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Lê Văn Đức yêu cầu chị H. trả tiền xe đến đón và giải thích nếu tham gia gói dịch vụ đi lại thì có xe đưa đón miễn phí, còn không thì phải trả tiền xe. Tuy nhiên, chị H. không đồng ý thì bị 2 người này giữ lại không cho về.

Đến khoảng 18h30 ngày 25/9, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy nhận được thông tin đã đến cơ sở Thẩm mỹ viện kiểm tra, xác minh vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Lê Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội của mình.