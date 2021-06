Khởi tố 2 kẻ làm bằng đại học giả ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, trú tại Phúc Tân, Tân Kỳ, Nghệ An) và Trương Văn Nho (SN 1989, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo cơ quan công an, Tiến và Nho thuê trọ ở xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) với mục đích làm giả con dấu, tài liệu để bán kiếm lời. Hai người này rao bán trên mạng xã hội, khách có nhu cầu sẽ đặt mua qua tài khoản facebook, zalo.

Nguyễn Văn Tiến và Trương Văn Nho tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 4/6, Nho đưa cho Tiến con dấu giả của UBND phường và bằng tốt nghiệp đại học giả đi giao cho khách nhưng trên đường đi, Tiến bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 người này tại xã Hải Bối, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ 1 máy ép nhiệt, 1 máy tính xách tay, 2 máy in, 1 màn hình máy tính, 1 cây máy tính, 247 phôi tài liệu, 325 giấy tờ giả, 58 dấu tròn, 15 dấu tên, 15 hộp dập dấu.

Tại cơ quan công an, Tiến và Nho khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.