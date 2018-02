Khởi tố 2 kẻ côn đồ mang dao bầu cướp tài sản của phụ nữ trong đêm

(VTC News) - Công an TP Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 kẻ cầm dao bầu đe dọa, cướp tài sản của một phụ nữ để có tiền sử dụng ma túy.

Ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Công (SN 1987, trú tại tổ 5, khu 6, phường Hà Lầm) và Trần Hải Trung (SN 1987 trú tại tổ 22, khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 21/2, do không có tiền sử dụng ma túy, Trung rủ Công mang 2 con dao bầu đi cướp tài sản.

Khi đi đến dãy nhà trọ thuộc khu vực cầu Vinh Quang, phường Hà Lầm (TP Hạ Long), thấy chị Lưu Thị Lan Phương (SN 1986) đang dắt xe mô tô vào phòng trọ, Công và Trung cầm dao bầu đe dọa rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu HTC và BlackBerry cùng chiếc nhẫn vàng trên tay của chị này rồi bỏ trốn.

Sau đó, 2 đối tượng giấu 2 con dao gây án tại bụi cỏ thuộc khu vực cầu Nước Mặn, phường Hà Lầm rồi thuê taxi đi bán chiếc nhẫn vàng cùng 2 điện thoại di động được số tiền 2.700.000 đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long thu lại được toàn bộ tài sản của chị Phương bị cướp và hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

