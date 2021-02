Khởi tố 2 giám đốc liên quan đến dự án nước thải 37 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 4/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tiến Thịnh (Công ty Tiến Thịnh) và khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Xuân Mạo – nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng ông Mạo được tại ngoại do đang bị bệnh nặng.

Theo đó, dự án Khu xử lý nước thải tập trung Cụm Công nghiệp Tân An 1, 2 (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là UBND TP Buôn Ma Thuột, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý (BQL) Khu tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột do Phan Xuân Mạo làm Giám đốc.

Ngày 28/12/2012, BQL tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công, chỉ định tư vấn quản lý và tư vấn giám sát thi công. Đơn vị trúng thầu là Công ty Tiến Thịnh, đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tư vấn Quốc tế Vạn Hưng Đức (TP Hồ Chí Minh) và đơn vị tư vấn quản lý dự án là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng A.T (TP Buôn Ma Thuột).

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Nguyễn Tiến Minh.

Ngày 28/12/2012, đại diện chủ đầu tư cho Cty Tiến Thịnh tạm ứng số tiền hơn 3,39 tỷ đồng. Theo quy trình, sau khi thực hiện xong phần thi công xây dựng sẽ tiến hành phần lắp đặt thiết bị.

Dù không thể làm được hạng mục xây dựng công trình để kịp nghiệm thu, thanh toán theo tiến độ giải ngân kinh phí, ông Mạo và ông Tiến vẫn thống nhất để Cty Tiến Thịnh lập hồ sơ nghiệm thu phần máy móc thiết bị trước để giải ngân vốn (giá trị theo hợp đồng về máy móc, thiết bị là hơn 10,3 tỷ đồng).

Tiếp đó, Cty Tiến Thịnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm (Cty Nông Lâm) để cung cấp, lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ngày-đêm và thiết bị cho phòng thí nghiệm với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng.

Cty Tiến Thịnh xuất cho BQL hóa đơn GTGT tổng trị giá trị bao gồm cả thuế hơn 9,5 tỉ đồng. Số tiền này cũng tương ứng với hồ sơ nghiệm thu thanh toán đợt 1 phần máy và thiết bị công nghệ.

Từ năm 2012-2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí vốn cho dự án tổng số tiền hơn 18,8 tỷ đồng. Trong đó, BQLDA đã nghiệm thu thanh toán cho Cty Tiến Thịnh tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại, đã thanh toán cho các đơn vị tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát thi công, tư vấn quản lý dự án và các chi phí khác.

Ngày 26/4/2016, UBND TP Buôn Ma Thuột có quyết định thanh tra trách nhiệm các vấn đề liên quan tại BQL. Quá trình kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra xác định việc nghiệm thu, thanh toán đối với hạng mục phần máy và thiết bị công nghệ không có cơ sở pháp lý về khối lượng với tổng giá trị hơn 9,5 tỷ đồng nên đã báo cáo Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột để chuyển đến Cơ quan Công an TP.Buôn Ma Thuột giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, giá trị chênh lệch do chủ đầu tư đã thanh toán cho đơn vị thi công đến thời điểm hiện nay không có khối lượng thi công thực tế, gây hậu quả thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền là hơn 7,9 tỷ đồng.