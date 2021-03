Khởi tố 2 Giám đốc chi nhánh Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát bán dự án ma

(VTC News) -

Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì bán dự án ma xảy ra ở Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Các bị can bị khởi tố gồm Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, trú huyện Bù Đốp, Bình Phước). Trong đó, Cơ quan điều tra bắt tạm giam Thắng, còn Ngân được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lý Chính Thắng bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CAND)

Theo hồ sơ, Thắng được giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc Chi nhánh Quận 9, TP.HCM.

Cuối năm 2017, Kha đăng ký thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM), kinh doanh lĩnh vực mua bán bất động sản. Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết.

Mặc dù chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng dự án khu dân cư nhưng Kha đã vẽ ra hơn 10 dự án ma, quảng cáo rầm rộ và chỉ đạo nhân viên công ty rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kha còn cam kết sẽ trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong chín tháng khiến hàng trăm khách hàng ở Bình Thuận và nhiều tỉnh thành sập bẫy.

Chi nhánh Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát ở Bình Thuận khai trương rầm rộ để bán dự án ma.

Nhiều khách hàng phải nộp 50% tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 95% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Bước đầu Cơ quan điều tra xác định khách hàng nộp ít nhất hơn 400 triệu đồng và có nhiều khách đã nộp gần 5 tỷ đồng cho công ty.

Sau khi ký hợp đồng cọc bán đất và nhận tiền, Kha đưa ra lý do các dự án của công ty đang bị thanh tra nên khó khăn về tài chính không ra sổ đỏ được theo kế hoạch.

Kha nhiều lần gặp gỡ khách hàng hứa hẹn và khẳng định cam kết nếu khách hàng có nhu cầu thanh lý hợp đồng thì Kha đồng ý bồi thường theo hợp đồng. Thế nhưng chưa lần nào Kha thực hiện theo cam kết.

Quá trình điều tra, công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng đặt cọc và ký nhận tiền cọc của khách hàng hơn 48 tỷ đồng. Ngân ký 54 hợp đồng đặt cọc với số tiền cọc gần 22 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Nguyễn Hữu Kha. Hành vi của các bị cáo Ngân và Thắng được nhận định là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò người giúp sức.

Tháng 12/2019, Kha bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phối hợp với Công an Quận 9 (TP.HCM) bắt, khám xét tại trụ sở chính của công ty.

Sau đó CQĐT đã di lý Kha về xã Sông Lũy, Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện lệnh khám xét nhà riêng.