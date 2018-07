Khởi tố 2 du học sinh Lào mang ma túy vào Việt Nam bán

Mang 15 bánh cần sa cùng 200 viên ma túy vào Việt Nam bán kiếm lời, hai tân cử nhân ngoại quốc bị lực lượng chức năng bắt giam.

Video: Khởi tố 2 du học sinh ngoại quốc mang ma túy vào Việt Nam bán kiếm lời

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phăn Sái Lợt Đa La (25 tuổi, trú tỉnh Khăm Muộn) và Can Phôn Ma Vông Sy (23 tuổi, trú tỉnh Bôlykhămxay) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đa La và Vông Sy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h30 ngày 25/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an Hà Tĩnh cùng cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra xe biển kiểm soát Lào tại bến xe khách TP Hà Tĩnh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nam thanh niên người nước ngoài đang vận chuyển 15 bánh cần sa cùng 200 viên ma túy tổng hợp giấu trong hành lý và dưới ghế ngồi ôtô.

15 bánh cần sa cùng hơn 200 viên ma túy tổng hợp do hai du học sinh người Lào mang qua Việt Nam bán kiếm lời. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an xác định Đa La và Vông Sy vừa tốt nghiệp đại học ở Hà Tĩnh. Trong lúc ở lại tạm trú tại ký túc xá để chờ xác nhận của lãnh sự quán Lào, cặp đôi này trở về nước chung tiền mua ma túy mang qua Việt Nam bán kiếm lời.

Tại cơ quan điều tra, hai bị can thừa nhận đây không phải lần đầu vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Số hàng trót lọt được họ giấu ở phòng ký túc xá rồi bán dần cho người có nhu cầu.

