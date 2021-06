Khởi tố 2 bị can trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Tối 25/6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Long (51 tuổi, trú phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Kiều Thanh Tuấn (38 tuổi, trú Phúc Tiến, Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Đây là 2 bị can liên quan vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” xảy ra tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vào ngày 27/12/2020.

Kiều Thanh Tuấn ký vào quyết định khởi tố bị can.

Cơ quan An ninh Điều tra xác định, Long và Tuấn là 2 trong số các bị can có hành vi chở người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép từ khu vực Hà Nội vào TP.HCM để những người này tiếp tục lưu trú hoặc trốn sang Campuchia.

Cách đây nửa năm, vào ngày 27/12/2020, Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp, TP Đà Nẵng phát hiện Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, trú Thái Bình) chạy ô tô 7 chỗ chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra và khởi tố, bắt tạm giam 22 bị can (gồm cả Long và Tuấn).

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.