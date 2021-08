Khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng ở An Giang

(VTC News) -

Sau khi khởi tố vụ án “Đánh bạc” được triệt phá vào ngày 5/6 tại TP Long Xuyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 17 bị can về tội “Đánh bạc”.

Trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966), Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (sinh năm 1979), Lê Tấn Hảo (sinh năm 1966), Trần Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1972); Lương Thị Kim Khá (sinh năm 1980); La Thị Hồng Yến (sinh năm 1973), Trương Thị Bích Hạnh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (sinh năm 1981).

17 bị can bị khởi tố.

8 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Phạm Văn Hết (sinh năm 1963), Lê Văn Rắt (sinh năm 1956), Nguyễn Hữu Hiền (sinh năm 1970), Võ Thành Công (sinh năm 1975), Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1984), Huỳnh Thị Thu Sương (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1970) và Cao Thị Thu Lan (sinh năm 1958).

Cơ quan CSĐT cho biết, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức, hoạt động ở các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang (với hình thức chính là lô đề),

Cơ quan CSĐT xác định số tiền ăn thua trong đường dây cờ bạc này lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp gần 900 triệu đồng. Đây là số tiền thu lợi bất chính của các bị can khi tham gia đánh bạc.

Ngoài 17 bị can bị khởi tố, có 25 đối tượng đã ra đầu thú. Cơ quan CSĐT cũng xác định được hàng trăm người tham gia đường dây cờ bạc này và kêu gọi những người liên quan nhanh chóng đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.