Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc trên núi trong mùa dịch

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Vào khoảng 2h ngày 30/8, tại khu vực núi Bầng (thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tu tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Đối tượng Đặng Danh Bình tại cơ quan Công an. (Ảnh CAHT)

Hiện trường vụ đánh bạc tại khu vực núi Bầng. (Ảnh CAHT)

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Đặng Danh Bình. Các "con bạc" thường tổ chức sới bạc vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22 giờ - 4 giờ sáng hôm sau, thường chọn địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để hoạt động, trong quá trình đánh bạc, có người canh gác chặt chẽ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhưng vì muốn hưởng lợi, kiếm tiền để tiêu xài cá nhân nên các đối tượng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.