Khởi tố 14 bị can trong đường dây cho vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố nhiều vụ án, khởi tố 14 bị can cùng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại tỉnh Hải Dương và nhiều tỉnh thành lân cận khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nhiều đối tượng cho vay nặng lãi tại nhiều huyện, thị, thành trên địa bàn, ảnh hưởng tới an ninh trật tự các địa phương. Đáng chú ý, nhiều đối tượng hoạt động mạnh tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống công nhân.

Cuối tháng 10/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, 4 tỉnh thành khác và công an các huyện trên địa bàn lập nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập 29 đối tượng liên quan 14 tài khoản cho vay nặng lãi.

Bước đầu đấu tranh, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, gồm: Trần Văn Pháp (SN 1989), Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, cùng ở huyện Kim Thành); Phạm Đình Mạnh (SN 1993), Hà Thị Phương (SN 1999, ở thị trấn Ninh Giang); Nguyễn Thanh Tân (SN 1994, ở huyện Thanh Hà); Hà Trọng Tài (SN 1997), Vũ Văn Linh (SN 1993, cùng ở huyện Tứ Kỳ); Nguyễn Kim Đạt (SN 1990), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, cùng ở huyện Gia Lộc); Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990), Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức (SN 1998, cùng ở TP Hải Phòng); Hồ Văn Đạt (SN 1988, ở TP Hải Dương); Phạm Thanh Tùng (SN 1991, ở TP Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (SN 1994), Bùi Văn Dương (SN 1992, ở thị xã Kinh Môn).

Qua đó xác định, các đối tượng đã cho vay tổng số hơn 50 tỷ đồng, thu lãi gần 9 tỷ đồng. Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.