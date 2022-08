Khởi tố 10 kẻ trong đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề ở Hà Giang

(VTC News) -

Ngày 5/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 10 bị can để điều tra về tội đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Những bị can gồm: Nguyễn Văn Nghị (SN 1982); Tạ Thị Đáy (SN 1963); Bùi Ngọc Giang (SN 1991); Vũ Đình Tú (SN 1994); Hoàng Văn Nguyên (SN 1987); Hoàng Văn Khải (SN 1995); Ban Văn Thương (SN 1998); Triệu Chòi Chìu (SN 1985); Nguyễn Công Vụ (SN 1970) và Nguyễn Văn Phiên (SN 1987), có hộ khẩu thường trú tại huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Trước đó, vào ngày 4/6/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn tại địa bàn huyện Vị Xuyên.

Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề mỗi ngày khoảng 700 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc nêu trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.