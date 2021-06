Khởi tố 1 bị can tấn công Báo điện tử VOV

(VTC News) -

Chiều 21/6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), cho biết cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 1 bị can để điều tra vụ hacker tấn công Báo điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết, sau khi có sự việc tấn công vào hệ thống của VOV, Cục An ninh mạng ngay lập tức có điều tra, xác minh.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh thông tin tại cuộc họp báo.

Cũng theo Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, hiện một kẻ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Như vậy là có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định của pháp luật.

"Các hành vi này có liên quan bà Nguyễn Phương Hằng hay không thì đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận" - Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết thêm.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng cho biết, chiều 21/6 lực lượng chức năng đã khởi tố bị can với 1 hacker tấn công mạng vào Báo Điện tử VOV.VN. Về chi tiết danh tính và địa điểm của người này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng nên chưa thể cung cấp thông tin.

Sáng 12/6, Báo điện tử VOV đăng bài "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng" và “Bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn: Đã đến lúc cần xử lý nghiêm”.

Đến trưa cùng ngày, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam đe dọa, thóa mạ, kêu gọi tẩy chay. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản khác nhau vào "đánh giá" trên Google Maps để giảm uy tín của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau đó, các fanpage khác của VOV1, VOV2, Kênh truyền hình VOV… cũng liên tiếp nhận hàng trăm bình luận tương tự. Các phóng viên thực hiện loạt bài này cũng bị hàng loạt nick lạ gửi tin nhắn chửi bới, xúc phạm, đe dọa.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn dò tìm số điện thoại, mạng xã hội của vợ hoặc chồng phóng viên VOV.VN để khủng bố dưới dạng tin nhắn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Báo điện tử VOV đã gửi công văn tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia.