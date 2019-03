Khối tài sản khổng lồ sau 13 năm gia nhập showbiz của Seungri

Seungri sinh năm 1990, là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm nhạc Big Bang. Cùng với thành công của nhóm, Seungri nổi tiếng khắp châu Á, thậm chí là trên toàn thế giới. Chính vì vậy, nam ca sĩ sử dụng danh tiếng của mình, đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Đầu tiên, Seungri là ông chủ của một chuỗi các quán bar sang chảnh có tên gọi là Monkey Museum mà hiện có chi nhánh tại Cheongnam, Seoul và ở cả Trung Quốc.

Seungri hay đến Monkey Museum để thỏa mãn thú chơi DJ.

Ngôi sao Kpop cũng trở thành cổ đông của Yuri Holdings, từ đó đứng tên điều hành nhiều công ty khác nhau đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

Ví dụ quán bar Burning Sun là một trong số những tài sản của anh. Đây là quán bar cao cấp, bán những chai rượu có giá lên tới 80 triệu won như sâm panh Armand De 121. Quán bar này chỉ mất 15 triệu won tiền thuê hàng tháng, nhưng mang về lợi nhuận ròng lên tới 100-200 triệu won/tháng.

Seungri cũng thông qua Yuri Holdings đầu tư vào lĩnh vực y tế khi lập một công ty với tên gọi CubeBIO chuyên phát triển các thiết bị kiểm tra ung thư.

"Tôi đã đầu tư vào công nghệ sinh học và công nghệ nano, hiện trong quá trình phát triển mặt nạ bảo vệ con người khỏi bụi vàng" - nam ca sĩ tự hào chia sẻ trên chương trình SBS Entertainment Night of Real Entertainment.

Nam ca sĩ có đầu óc kinh doanh khá nhanh nhạy, vì vậy đã mua giấy phép sản xuất độc quyền bánh quế Bỉ chính hiệu, sau đó mở hai quán cà phê đặc sản Bỉ mang nhãn hiệu AND.here nằm ở 2 thành phố lớn nhất Hàn Quốc là Busan và Seoul.

Quán cà phê thuộc sở hữu của Seungri.

Với kinh nghiệm làm nghệ sĩ và tình yêu với công việc DJ, Seungri thành lập hãng thu âm Natural High Records. Hãng đĩa này của Seungri có hợp tác với một số nghệ sĩ như TPA, DJ Glory, Danu...

Chưa hết, anh cũng mở học viện đào tạo thanh nhạc và vũ đạo có tên Joy Dance Plug-in Music Academy (hay còn gọi là Học viện Seungri). Teen Top, Kim Jinwoo (WINNER), J-Hope (BTS), Hyuk (VIXX), Mijoo (Lovelyz) đều đã từng học ở học viện này.

Học viện được điều hành thành công và có 5 địa điểm ở Seoul, Incheon, Mokpo, Daejeon và một địa điểm ban đầu ở Gwangju.

Nổi bật trong khối tài sản của Seungri là chuỗi 15 nhà hàng ramen Nhật Bản có tên Aori Ramen. Trong đó, cửa hàng đầu tiên được mở ở Cheongdamdong, khu vực có giá đất đắt nhất tại Hàn Quốc. Theo Koreaboo, tiệm mì này thuộc quyền sở hữu của Seungri, không phải thuê mặt bằng. Giá của các nhà hàng xung quanh khoảng 2-3 tỷ won (khoảng 61,9 tỷ đồng), vì vậy giá của nhà hàng này cũng không thể ít hơn.

Ngoài ra, tiệm mỳ ramen của ông chủ Seungri cũng mở chi nhánh tại nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam… Chỉ riêng ở Hàn Quốc đã có 6 địa điểm.

Seungri mở tới 15 cửa hàng mỳ ramen ở khắp châu Á.

Seungri không chỉ tự mình mở cửa hàng mà còn đầu tư vào quán rượu tên là Milddang Pocha ở Nonhyundong hợp tác cùng với Jung Jun Young - người đăng tải clip nóng trong nhóm chat của Seungri. Nam ca sĩ cũng mở cho mẹ một cửa hàng bán đồ chơi.

Ngoài ra, theo The Fact 21, năm 2014, Seungri có đầu tư một mảnh đất trong khu vực quân đội Busan. Giá mua của mảnh đất lúc đó là 3,4 tỷ won, nhưng năm 2018, nó được xác định trị giá 8 tỷ won (khoảng 165 tỷ đồng). Cùng với đó là một căn hộ chung cư được anh giới thiệu trong chương trình My Ugly Duckling, một căn hộ khác trong I Live Alone.

Seungri còn sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng thương hiệu Porsche 911 có giá 250 triệu won, một chiếc điện thoại cá nhân được dát vàng 24k nguyên chất.

Cậu út nhóm Big Bang có niềm yêu thích đặc biệt với các mẫu đồng hồ siêu sang. Một trong những món hàng hiệu mà Seung Ri yêu thích và có mặt cùng chủ nhân tại nhiều sự kiện là chiếc đồng hồ RM 010 của hiệu Richard Mille. Dòng sản phẩm đắt đỏ này có giá lên tới 70.000 USD.

Nam ca sĩ đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ khi tới Việt Nam.

Tháng 5/2018, trang Celebrity Net Worth từng ước lượng Seungri sở hữu khối tài sản 25 triệu USD (hơn 571 tỷ đồng). Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng con số này còn kém số tiền thực tế mà Seungri sở hữu là rất nhiều.

Lý do là Celebrity Net Worth dự đoán Daesung chỉ có 10 triệu USD tài sản, nhưng nam ca sĩ này lại sẵn sàng chi mạnh tay 30 triệu USD để mua một tòa nhà. Vì vậy, thống kê tài sản của các thành viên khác cũng chưa chính xác.

Tài sản của Seungri còn có thu nhập từ âm nhạc, các tour diễn cùng Big Bang.

Chỉ có thể khẳng định Seungri là nghệ sĩ năng động và chăm chỉ kiếm tiền. Anh đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau và hầu hết đều hiệu quả. Tuy nhiên, những hoạt động kinh doanh quán bar của Seungri đang bị điều tra do bị tố trốn thuế, hành hung khách hàng, tấn công tình dục và móc nối với cảnh sát.

