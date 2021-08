Khôi phục sản xuất ở Việt Nam giúp giảm ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mỹ

Bà Hoàng Ngọc Ánh, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành dệt may và giày dép. Trong bối cảnh này, VITAS đã làm việc cùng hơn 60 CEO các nhãn hàng dệt may hàng đầu của Mỹ bàn về cách vận động vaccine và hỗ trợ y tế cho Việt Nam.

Ngành dệt may Mỹ với hơn 3 triệu lao động phụ thuộc khá lớn vào chuỗi cung ứng từ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo phân tích, dịch bệnh bùng phát cũng đang có nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và đối tác Mỹ. Bà Ánh nhấn mạnh các nhãn hàng đều rất lo lắng về nguy cơ đơn hàng và chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong các tháng cuối năm khi vaccine chưa về kịp.

"Việc giãn cách cũng gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp khi mà biện pháp '3 tại chỗ' không khả thi đối với nhóm sử dụng nhiều lao động", Tổng thư ký VITAS chia sẻ.

Vì vậy, VITAS đã có lời kêu gọi tới các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ (AAFA), kiến nghị chính quyền Tổng thống Joe Biden chia sẻ vaccine tới các quốc gia đối tác chính trong chuỗi cung ứng dệt may và giày dép nước này, trong đó có Việt Nam.

Tổng thư ký VITAS cũng kiến nghị các nhãn hàng Mỹ có hành động đồng hành phối hợp cùng doanh nghiệp trong nước vượt qua đại dịch, linh hoạt liên kết với các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung và miền Bắc để thực hiện đơn hàng trước mắt.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ có thể chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất trong bối cảnh phải cắt giảm lao động. Đồng thời, phối hợp để cùng giải quyết vấn đề khủng hoảng container đang diễn ra trên toàn cầu.

AAFA sau đó đã 2 lần gửi kiến nghị tới Tổng thống Joe Biden về vấn đề này. Trong đó, các kiến nghị nhấn mạnh vào vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa với thị trường Mỹ, đồng thời kiến nghị chính phủ Việt Nam có những hành động ứng phó với COVID-19.

Gần đây nhất, trong ngày 13/8, CEO của 90 nhãn hàng của Mỹ cũng đã trực tiếp gửi thư kiến nghị tới Tổng thống Biden, trong đó nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế trong chuỗi cung ứng quan trọng và là nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép lớn thứ 2 cho thị trường Mỹ.

Cùng ký tên trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ có các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gap, Under Armour, Alexander, PVH, Hanes Brands Inc., Brooks Sports, Bayer, AmeriCo, Coach...

Theo CEO 90 nhãn hàng kể trên, việc kết nối giữa ngành sản xuất với Việt Nam liên quan hơn 3 triệu lao động tại Mỹ và phụ thuộc trực tiếp vào “sức khỏe" của ngành sản xuất Việt Nam bởi tính liên thông từ chuỗi giá trị.

Do đó, thông qua chương trình cung cấp vaccine, có thể khôi phục nhanh chóng ngành sản xuất trọng yếu của Việt Nam, có thể làm giảm các ảnh hưởng đang tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng ở những lĩnh vực, ngành hàng liên quan tại thị trường và doanh nghiệp Mỹ.

Chính phủ Mỹ dự kiến tài trợ hơn 110 triệu liều vaccine COVID-19 cho 65 đối tác thương mại của các nhãn hàng nước này. Tuy nhiên, lãnh đạo các nhãn hàng Mỹ cho biết nhu cầu thực tế cao hơn nhiều và cần tiến hành khẩn trương hơn, đặc biệt ở những quốc gia đang bị ảnh hưởng lớn như Việt Nam.

Hiện Mỹ đã gửi tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna theo cơ chế COVAX. Việt Nam đang trải qua một đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam. Nhiều nhà máy sản xuất lớn, cung cấp hàng hóa cho các nhãn hàng dệt may của Mỹ phải đóng cửa.