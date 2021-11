Khởi động mô hình du lịch khép kín với giải golf 'Green Journey to Phú Quốc'

(VTC News) -

Để đảm bảo yếu tố quan trọng nhất là an toàn phòng chống dịch, Vietnam Airlines và Vinpearl đã xây dựng hành trình trải nghiệm hoàn toàn khép kín cho các golf thủ và người thân tham gia sự kiện này.

“Green Journey to Phú Quốc” đánh dấu sự tái khởi động của lĩnh vực du lịch, hàng không và môn thể thao quý tộc sau thời gian dài “đóng băng” vì COVID-19. Để đảm bảo chuỗi dịch vụ an toàn, 100% nhân viên tuyến đầu trực tiếp phục vụ hành khách của Vietnam Airlines và Vinpearl đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Cùng với đó, tỷ lệ tiêm chủng tại Phú Quốc cũng đạt gần như 100%. Đây là nỗ lực của thành phố Phú Quốc cũng như hai đơn vị đầu ngành trong việc tiên phong xây dựng mô hình du lịch khép kín an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch.

Theo đó, “Green Journey to Phú Quốc” là hành trình thi đấu golf - nghỉ dưỡng - giải trí khép kín tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Trước khi khởi hành, các golf thủ và người thân đều cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hành trình bay sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phòng chống dịch của Vietnam Airlines với tàu bay được phun khử khuẩn, khăn kháng khuẩn cung cấp cho mỗi hành khách trên máy bay,... Tại Phú Quốc, golf thủ và người thân được đưa đón hai chiều khép kín từ sân bay về thẳng biệt thự hoặc phòng khách sạn nghỉ dưỡng tại Vinpearl.

Nhằm mang đến sự an tâm cho du khách với hành trình trải nghiệm an toàn và trọn vẹn, toàn bộ các cơ sở trong hệ thống Vinpearl luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, duy trì kích hoạt lá chắn ba lớp kiểm soát tối đa 24/7 đồng thời áp dụng tiêu chuẩn an toàn nâng cao.

Nội khu các điểm đến trên toàn hệ thống đều được đảm bảo quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ nhất tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế.

Tham gia giải đấu, golf thủ có cơ hội nhận được giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng tỷ đồng. Cụ thể, giải Vô địch là 01 chuyến du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại đảo King Island - Úc dành cho 2 người (bao gồm vé máy bay khứ hồi hai chặng đến, nghỉ dưỡng và chơi golf tại sân Cape Wickham – thuộc “Top 20 sân golf tốt nhất thế giới”), 01 thẻ hội viên 10 năm của Vinpearl Golf và nhiều hiện vật giá trị khác.

Đặc biệt, các golf thủ đạt “hole-in-one” sẽ nhận được 1 xe ô tô VinFast Lux A2.0, 1 năm trải nghiệm miễn phí dịch vụ hàng không của Vietnam Airlines và 100 triệu đồng tiền mặt từ nhà tài trợ Alegolf.

“Green Journey to Phú Quốc” chính thức chào đón các golf thủ đăng ký theo hình thức kỳ nghỉ trọn gói 4 ngày 3 đêm với chi phí chỉ từ 18.860.000 đồng từ nay cho đến hết ngày 02/12/2021 hoặc đến khi ban tổ chức đã nhận đủ số lượng.

Toàn bộ đặc quyền cho 1 người bao gồm vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines giữa Hà Nội hoặc TP.HCM đến Phú Quốc; dịch vụ đưa đón hai chiều giữa sân bay và khách sạn; 1 suất tham gia giải golf; nghỉ dưỡng riêng tư tại biệt thự biển hoặc phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao của Vinpearl kèm dịch vụ ẩm thực buffet 3 bữa/ngày và vé vui chơi giải trí không giới hạn VinWonders/Vinpearl Safari.

“Green Journey to Phú Quốc” hứa hẹn sẽ là hành trình tuyệt vời cho golf thủ với trải nghiệm thi đấu tại Vinpearl Golf - “sân golf đáng nhớ nhất Châu Á” do tạp chí Golf Destination bình chọn - cùng các dịch vụ hàng không, nghỉ dưỡng cao cấp.

Golf thủ và người thân còn có thể tự do trải nghiệm các dịch vụ giải trí tại công viên VinWonders và Vinpearl Safari Phú Quốc, tận hưởng liệu trình chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tại Akoya Spa và tham gia hai bữa tiệc chào mừng đặc biệt cho sự khởi đầu mới mẻ - Welcome Dinner rực rỡ sắc màu tại bãi biển và đêm trao giải thưởng đầy dấu ấn.

Và còn gì tuyệt vời hơn khi du khách được thoải mái khám phá vẻ đẹp của Đảo Ngọc trong tháng 12 - thời điểm thiên nhiên Phú Quốc vào mùa đẹp nhất với sóng biển êm dịu, không khí trong lành và mát mẻ, ánh nắng vàng tươi nhuộm sắc cho vẻ đẹp hoang sơ của thành phố đảo thêm rực rỡ.

Golf thủ có thể đăng ký tại các phòng vé của Vietnam Airlines (25 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc 49 Trường Sơn, Tân Bình, TP.HCM); liên hệ hotline của Vinpearl 096 114 1985 hoặc 1900 23 23 89 (chọn nhánh số 3); email tới hòm thư sales@vinpearlgolf.com hoặc ticketbooking@vinpearl.com.