Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: VOV mở rộng phủ sóng Biển Đông

Đây là đài phát sóng lớn của quốc gia, phủ sóng khu vực Biển Đông và các tỉnh duyên hải Trung Bộ. Dự lễ khởi công có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận- Nguyễn Đức Thanh cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhiều hộ dân trong vùng dự án.

Lễ khởi công xây dựng dự án Đài phát sóng Nam Trung Bộ.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành. Đài nằm trên khu đất có diện tích 16 ha, công suất phát sóng 400 kw. Khi hoàn thành, Đài phát sóng Nam Trung Bộ sẽ phủ sóng toàn bộ 8 tỉnh Nam Trung bộ trên đất liền và hàng nghìn km2 trên Biển Đông. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, với bối cảnh tình hình an ninh trật tự và chủ quyền quốc gia trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường thì yêu cầu tăng cường năng lực phát sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với nhân dân các tỉnh ven biển Nam Trung bộ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm cấp thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các sở, ngành địa phương của tỉnh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai thi công chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, VOV là cơ quan báo chí hàng đầu của nước ta có đầy đủ 4 loại hình báo chí, được sản xuất, truyền dẫn thông tin đến công chúng trong và ngoài nước trên đa loại hình, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, với 8 Kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, 2 báo điện tử.

Cùng với việc chuyển tải thông tin trên nền tảng internet, VOV đã và đang quản lý, vận hành hàng trăm Đài phát sóng, trạm phát sóng trên cả nước và Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phủ sóng biển Đông và khu vực Trung bộ.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với Đài PTTH Ninh Thuận.

Làn sóng Tiếng nói Việt Nam với 8 kênh phát thanh, 13 thứ tiếng nước ngoài, 13 ngôn ngữ dân tộc thiểu số… sẽ đến với hàng triệu ngư dân ven biển và ngoài khơi xa; đến với các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông… bằng chất lượng sóng đạt chuẩn quốc tế không chỉ trên tần số AM 1071 Khz mà còn trên các nền tảng internet khác nhau.

Đó là các chương trình thời sự, văn hóa - văn nghệ, ca nhạc - giải trí, phổ biến kiến thức, đối ngoại và sức khỏe. Nội dung gần gũi, thiết thực, hấp dẫn, góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng của ta, trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo; khích lệ, động viên các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Đặc biệt, cùng với quá trình xây dựng Đài Phát sóng Nam Trung Bộ, VOV sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số doanh nghiệp hỗ trợ bà con ngư dân radio dùng năng lượng mặt trời để ngư dân nghe các chương trình phát thanh, kết nối với đất liền, đặc biệt là cập nhật tình hình thời tiết, những bất thường trên biển để có cách phòng bị tốt nhất.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ làm khách mời của chương trình trực tiếp của Đài PT-TH Ninh Thuận (NTV).

"Chúng ta muốn thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển thì không chỉ là bằng các lực lượng hải quân, biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển hay hoạt động của bà con ngư dân ta đánh bắt trên biển kết hợp với bảo vệ đất nước mà còn phải chủ quyền về thông tin. “Đây là Tiếng nói Việt Nam” phải phủ sóng toàn bộ vùng chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Chúng ta đã làm điều này nhưng chưa thật tốt và trong quá trình đi chọn, VOV đã chọn đất Ninh Thuận, đây là địa điểm lý tưởng nhất để phát sóng, sóng này sẽ phủ sóng toàn bộ biển Đông"- Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Tới thăm và làm việc với Đài Phát thanh – Truyền hình Ninh Thuận sau Lễ khởi công sáng 13/10, thay mặt lãnh đạo VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao tặng hai dây chuyển sản xuất chương trình phát thanh hiện đại nhất hiện nay với giá trị gần 8,8 tỷ đồng của VOV cho Đài PT-TH Ninh Thuận. VOV cũng đầu tư hệ thống truyền thanh cho Đài truyền thanh huyện Thuận Nam và một dây chuyền truyền thanh không dây tặng xã Phước Dinh.