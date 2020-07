Khởi công Cảng nhập than và đê chắn sóng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Tham dự Lễ khởi công và phát động thi đua có Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; các đồng chí đại diện lãnh đạo: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Bộ Công Thương, Cục Hàng Hải – Bộ Giao thông Vận tải; UBND tỉnh Quảng Bình và các Sở Ban ngành; UBND huyện Quảng Trạch; UBND xã Quảng Đông; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban QLDA Điện 2, đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể, bà con nhân dân địa phương; các đơn vị thi công xây dựng, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát công trình, cùng một số các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Tập đoàn Điện lực Việt Nam được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ giữ vai trò chính trong việc cung cấp điện ổn định, an toàn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Với mức tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm trong giai đoạn 2016-2030, tốc độ phát triển nguồn điện phải đạt khoảng 11%/năm.

Theo quy hoạch điện VII điều chỉnh, đến năm 2020 tổng công suất của hệ thống điện cần phải đạt khoảng 60.000MW, đến năm 2030 khoảng 129.000MW. Do đó, việc đầu tư phát triển các dự án nguồn điện là rất cấp bách trong thời gian tới. Trung tâm điện lực Quảng Trạch có tổng công suất 2400MW (bao gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy gồm 2 tổ máy với công suất 600MW) nằm trong danh sách các nguồn điện thuộc Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia (Tổng sơ đồ VII điều chỉnh) giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 và được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đầu tư xây dựng.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch bao gồm 3 dự án, trong đó dự án Cơ sở hạ tầng đóng vai trò thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng nhằm đảm bảo triển khai xây dựng thi công và hạ tầng cung cấp than phục vụ vận hành cho các Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Quảng Trạch II.

Dự kiến, Cảng nhập than khi đi vào vận hành có thể tiếp nhận tàu có tải trọng đến 100.000 tấn, mỗi năm cung cấp 3,6 triệu tấn than. Với quy mô và tầm quan trọng của Dự án, việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp than chạy thử nghiệm và phát điện các tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2024, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hạng mục Cảng nhập than và đê chắn sóng của Dự án cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có tổng mức đầu tư là 3500 tỷ đồng, do tổ hợp đơn vị thi công là Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân - Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thủy Wacose.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Ban QLDA Điện 2 và các đơn vị thi công, các đơn vị giám sát trên công trường tiếp tục cố gắng nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, các địa phương, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, thi công xây lắp triển khai dự án theo đúng các cam kết trong Hợp đồng đã ký, phấn đấu đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng phục vụ sản xuất điện của Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trong giai đoạn tới.