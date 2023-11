Khối C có thi được ngành công an?

(VTC News) -

Việc khối C có được sử dụng để tuyển sinh ngành công an hay không, đang nhận về nhiều sự quan tâm của thí sinh cũng như phụ huynh. Để có thể giải đáp được thắc mắc này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Ngành công an có điều kiện tuyển sinh khá khắt khe. (Ảnh minh họa)

Khối C thi ngành công an được không?

Hiện nay, ngành công an được chia thành 2 lực lượng, gồm: Lực lượng cảnh sát và Lực lượng an ninh.

Phụ thuộc vào từng chuyên ngành mà bạn học sẽ lựa chọn khối học cho phù hợp, đồng thời những tiêu chuẩn về khối xét tuyển và điểm chuẩn sẽ khác nhau. Đa phần các chuyên ngành sẽ xét những khối học như khối A, C và D.

Trong đó, hệ thống các trường công an chỉ sử dụng một tổ hợp duy nhất của khối C để tuyển sinh là C03 (Văn, Toán, Sử). Thí sinh nếu có nguyện xét tuyển vào các trường công an bằng khối C, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.

Ngoài đáp ứng điểm thi, thí sinh muốn thi vào ngành công an còn phải tham gia khám sức khỏe với một số yêu cầu bắt buộc như: nam cao từ 162cm và nặng 47kg trở lên, nữ phải nặng từ 45kg và cao trên 1m58.

Thông tin một số trường công an tuyển sinh khối C

Học viện Cảnh sát Nhân dân chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn của ngành Nghiệp vụ Cảnh sát xét tuyển khối C03 dao động từ 16,15 - 24,78 điểm.

Học viện An ninh Nhân dân chỉ sử dụng khối C03 để tuyển sinh ngành Nghiệp vụ An ninh, với mức điểm chuẩn dao động từ 19,37 - 24,19 điểm. Tùy theo đối tượng và khu vực sinh sống, Học viện sẽ có một mức điểm khác nhau.

Trong đó, thí sinh nữ (vùng 8) mức điểm chuẩn thấp nhất 19,37 điểm và cao nhất là nữ (vùng 3) lấy 24,19 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân - năm 2023 tuyển sinh 420 chỉ tiêu, với 3 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với phương thức xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ cảnh sát của trường dao động từ 15,94 - 23,07 điểm.

Đại học An ninh Nhân dân - năm 2023 tuyển sinh 260 chỉ tiêu đại học chính quy nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, với mức điểm chuẩn dao động từ 18,1 - 14,16 điểm. Trường chỉ tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú khu vực phía Nam, tính từ thành phố Đà Nẵng trở vào.