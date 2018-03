Khoe thân trong showbiz Mỹ: Kim siêu vòng 3 từng bị gọi là 'gái điếm'

Kim Kardashian, ngôi sao truyền hình thực tế chuyên khoe thân của showbiz Mỹ, từng vô số lần thách thức dư luận bằng những bức ảnh khỏa thân sống sượng.

Kim Kardashian cũng như các chị em nhà Kardashian - Jenner là những người nổi tiếng về đăng ảnh khoe thân trong giới giải trí Mỹ. Từ cả selfie lẫn ảnh tạp chí, ảnh dự sự kiện, ngôi sao truyền hình thực tế từng khiến báo chí Mỹ đặt câu hỏi: "Kim Kardashian không thể ngừng khoe thân được sao?".

Tương tự, các cô em gái Kendall và Kylie Jenner, Miley Cyrus, các người mẫu Emily Ratajkowski, Cara Delevingne, Chrissy Teigen, Amber Rose, MC truyền hình Chelsea Handler hay thậm chí diva Mariah Carey đều từng gây tranh cãi với những bức ảnh khoe thân lố trên mạng xã hội.

Không phải nữ quyền, mà là "gái điếm"

Mới đây nhất, Kim Kardashian lại gây tranh cãi trên mạng vì bức ảnh bán khỏa thân của cô do chính con gái 5 tuổi North West chụp. Trong ảnh, cô buông hờ áo ngực, mặc mỗi quần jean.

Dính nhiều chỉ trích vì sở thích khoe thân nhưng Kim Kardashian vẫn bỏ ngoài tai. (Ảnh: Cosmopolitan)

Dư luận chỉ trích ngôi sao Keeping Up With The Kardashians vì lôi con gái nhỏ tuổi vào sở thích người lớn của mình. "Kim, cô thích chụp ảnh sao thì kệ cô, nhưng làm ơn để con bé ra ngoài chuyện này", một khán giả bình luận. Nhiều người lo ngại North West cũng sớm hư hỏng nếu sống trong môi trường như vậy.

Với Kim, người đã quá nổi tiếng với những hình ảnh khoe thân thậm chí không hề che đậy, những lời chỉ trích này dường như là nước đổ lá khoai. Cô từng nói với tạp chí Allure: "Tôi có ngừng chụp khỏa thân không ư? Đợi đã, 10 năm nữa tôi có muốn cũng chẳng làm được. Chẳng biết độ tuổi nào là giới hạn".

Trong những bức ảnh gây sốc nhất của Kim, có loạt ảnh chụp cho tạp chí Paper năm 2015 với dòng tít "Break the Internet" (Phá vỡ Internet), trong đó cô khoe vòng ba ngoại cỡ có thể đặt một chai rượu lên đó mà không rơi. Cũng phải kể đến loạt ảnh chụp cho tạp chí Love cũng năm 2015, trong đó có một bức khỏa thân hoàn toàn không hề che đậy chụp từ phía trước.

Bên cạnh đó là vô số ảnh selfie trên mạng xã hội, chủ yếu khoe vòng một và vòng ba trong nhiều loại trang phục mặc mà như không, có khi còn không có trang phục. Có thể khẳng định, thân thể Kim Kardashian không còn là điều bí mật với thế giới.

Một bức ảnh của Kim Kardashian trên mạng xã hội Instagram.

Ngôi sao truyền hình nổi lên nhờ khoe thân này vẫn được coi là một trường hợp thành công trong giới giải trí Mỹ, nhưng luôn bị mang tiếng xấu. Đến tận tháng 9/2017, khi đế chế Kardashian đã rất quyền lực trong showbiz Mỹ, cô vẫn hứng lời chỉ trích thẳng mặt từ MC truyền hình Sharon Osbourne, vợ của huyền thoại âm nhạc Ozzy Osbourne.

Cụ thể, Sharon Osbourne cho rằng Kim đã đạo đức giả khi gán hành động khoe thân của cô với "nữ quyền", "quyền bộc lộ bản thân của nữ giới" hay "kêu gọi nữ giới yêu thương cơ thể mình".

"Kim nói cô ta làm vậy nhân danh nữ quyền, nhưng đó không phải là nữ quyền", Osbourne nói với Telegraph. "Những phụ nữ như cô ta thích phô bày thân thể mình, như thể đã qua tay một nửa dân số Los Angeles. Mọi thứ họ làm từ băng sex cho đến mặc váy xuyên thấu và đồ tập gym gợi dục đều chỉ khơi gợi về tình dục chứ chẳng liên quan gì đến tiến bộ cho nữ giới hết. Và nghe rõ đây: cầu Chúa phù hộ cho họ".

Osbourne cho rằng Kim có quyền tự do phô bày thân thể trên mạng xã hội nhưng đừng tự ca ngợi bản thân như một nhà nữ quyền kêu gọi phụ nữ thể hiện bản thân.

"Nếu Kim muốn khoe thân, tốt thôi. Nhưng đừng gọi đó là nữ quyền, đó là làm điếm thì có", nữ MC chốt lại. "Làm điếm cũng chẳng sao, nhưng hãy sống thật với bản thân".

Thách thức dư luận

Kendall và Kylie Jenner, hai em gái cùng mẹ khác cha của Kim, cũng nổi tiếng lẫn nổi tai tiếng vì sở thích khoe thân. Kendall là một trong những người mẫu trẻ nổi tiếng nhất ở Mỹ hiện nay và cũng là thành viên xinh đẹp nhất trong đại gia đình Kardashian - Jenner.

Cô thường đăng ảnh khỏa thân, bán khỏa thân lên Instagram nhưng đây đều là những bức ảnh tạp chí trau chuốt và có tính thẩm mỹ cao, thuộc dạng "high fashion".

Ảnh nude của Kendall Jenner thường có tính thẩm mỹ cao nhưng cô vẫn dính chỉ trích vì khoe quá nhiều. (Ảnh: Telegraph)

Nhưng danh tiếng của người mẫu cũng không hoàn toàn sạch, vài lần bị chỉ trích vì những hình ảnh khoe thân. Chẳng hạn như ảnh chĩa vòng ba về phía ống kính chụp cho tạp chí Love năm 2015, khoe ảnh lộ một bên ngực mừng sinh nhật tuổi 20 năm 2015 hay bộ trang phục xuyên thấu lộ gần hết cơ thể tại Met Gala năm 2017, và lần đăng ảnh khỏa thân với điếu thuốc lá trên tay vào năm 2017.

Nhưng Kylie Jenner mới là đổi thủ thực sự của cô chị Kim trong việc đăng ảnh khoe thân. Các bức ảnh của cô thường là selfie hoặc ảnh tạp chí nhưng theo phong cách gợi dục đơn thuần, khoe vòng một hay vòng ba lộ liễu chứ không có chất high fashion như chị ruột Kendall.

Nhưng dường như điều đó mang lại hiệu quả lớn hơn khi tầm ảnh hưởng của Kylie giờ đã vượt qua cả hai người chị. Ảnh selfie khoe thân cũng là một yếu tố làm nên tên tuổi cô. Kylie cũng là ngôi sao giải trí thành công nhất với phong cách này.

Một trong những hình ảnh khoe thân lộ liễu của Kylie Jenner. (Ảnh: Irish Mirror)

Phương Tây không có nghĩa là thoải mái "cởi"

Những chỉ trích dữ dội của dư luận dành cho Kim Kardashian sau mỗi lần đăng ảnh gây sốc cho thấy, showbiz Mỹ dù cởi mở hơn nhiều so với các nền giải trí khác nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận hành động khoe thân quá lố.

Ảnh gợi dục của Kim nhận được lời chỉ trích công khai từ những người nổi tiếng khác như Bette Midler, Piers Morgan hay Chloe Grace Moretz. Morgan thậm chí đề nghị "mua cho cô ít quần áo". Còn Midler cho rằng nếu Kim muốn cho dư luận thấy một phần cơ thể cô mà họ chưa từng thấy thì "chỉ còn cách nuốt máy ảnh vào bụng".

Còn người đẹp trẻ tuổi Moretz cho rằng với độ nổi tiếng của mình, Kim nên cho các cô gái trẻ thấy họ còn nhiều thứ để thể hiện về bản thân hơn là những phần cơ thể nhạy cảm.

Những phản ứng như vậy cho thấy dù ở nền giải trí nào, sở thích khoe thân có hệ thống và quá đà của các ngôi sao tai tiếng vẫn khó được chấp nhận.

Nữ diễn viên 9X Chloe Grace Moretz từng công khai chỉ trích Kim Kardashian. (Ảnh: W)

Nhưng điểm khác biệt là showbiz Mỹ vẫn mang bản chất của xã hội phương Tây là chấp nhận nhiều luồng quan điểm khác nhau và tôn trọng lựa chọn của mỗi cá nhân. Có những người chỉ trích Kim mạnh mẽ như Sharon Osbourne, nhưng cũng có nhiều người cho rằng cô đi đầu trong xu hướng phụ nữ yêu và trân trọng cơ thể mình.

Và bất chấp dư luận, Kim vẫn hành xử theo cách cô thích. Còn cô em gái Kendall Jenner từng phải tạm đóng Instagram vì nhận quá nhiều lời chỉ trích sau một bức ảnh. Nhưng vì quá gắn bó với mạng xã hội này, cô quay lại chỉ sau đó một tuần.

