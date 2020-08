Khoe 'nhà tôi ở biển', nhận thưởng hơn 500 triệu đồng

Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park là “Đại đô thị sở hữu biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất thế giới”, hiện thực hóa ý tưởng táo bạo “mang biển về giữa lòng thành phố”. Toàn bộ cư dân, bao gồm cả khách hàng đã ký hợp đồng mua bán lẫn khách thuê tại Vinhomes Ocean Park, đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

Với chủ đề “Nhà tôi ở biển”, cư dân có thể tự do sáng tạo dưới các hình thức như chụp ảnh, vẽ tranh, sáng tác thơ, viết bài, sáng tác bài hát, cover bài hát nhảy, quay video, chơi nhạc cụ...tại căn hộ hoặc tiện ích nhằm thể hiện cuộc sống tích cực, lành mạnh tại thành phố biển hồ.

Để tham dự, cư dân cần đăng tác phẩm dự thi lên trang facebook cá nhân và gửi inbox link bài post tới fanpage Vinhomes Ocean Park. Bài dự thi hợp lệ cần có chú thích đầy đủ, gắn hashtag #NhaToiOBien #VinhomesOceanPark và được đăng công khai trên facebook chính danh trong suốt thời gian chấm giải kéo dài đến 31/8/2020.

Trên tổng diện tích 420ha, Vinhomes Ocean Park được quy hoạch theo mô hình hai trong một “thành phố biển hồ và đô thị đại học” đẳng cấp quốc tế, sở hữu hệ thống dịch vụ, tiện ích “All – in – One” (Tất cả trong một), nổi bật với hệ sinh thái Vingroup, gồm: Đại học tinh hoa VinUni, bệnh viện quốc tế Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường Mầm non và PTLC Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng do VinOffice quản lý và cho thuê, công viên chủ đề WinWonders ngay đối diện.

Với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ gần 19%, thành phố biển hồ dành tới 117ha cho công viên, cây xanh, mặt nước. Hệ thống cảnh quan, tiện ích quy mô hàng đầu Việt Nam, có thể kể đến như: 6 công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng, công viên Gym với hàng trăm máy tập, 150 sân tập thể thao, 60 sân chơi vận động dành cho trẻ em, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời, và các hoạt động trên bãi biển đa dạng với quy mô chưa từng có…

Sau hơn 20 tháng thi công thần tốc, tính đến nay, Vinhomes Ocean Park đã bàn giao thành công 10.000 căn, đón hàng ngàn gia đình về an cư và tạo lập cộng đồng cư dân văn minh, mang đến nhịp sống sôi động tại thành phố biển hồ giữa lòng Hà Nội.

Thông tin chi tiết về thể lệ và giải thưởng được công bố trên fanpage chính thức của dự án tại địa chỉ facebook.com/vh.oceanpark.