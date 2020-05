7 mẹo giúp giảm cân nhanh chóng trong mùa hè

Ăn súp

Hầu hết chúng ta đều thích ăn súp vào mùa đông để giữ ấm cho cơ thể mà quên tác dụng của món ăn này trong mùa hè. Theo các chuyên gia, việc ăn các món súp nóng, giàu dinh dưỡng vào mùa hè sẽ giúp tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể bạn, qua đó hỗ trợ giảm cân.

Tránh nước ép trái cây

Nước ép trái cây giúp cơ thể giữ được lượng nước và hỗ trợ giảm nhiệt. Tuy nhiên, thức uống này lại có hàm lượng đường cao, gây cản trở việc giảm cân.

Ảnh: Boldsky.

Hạn chế sử dụng rượu

Rượu làm chậm quá trình trao đổi chất, ngăn ngừa giảm cân. Ngoài ra, đồ uống này cũng chứa lượng calo rất cao, việc thường xuyên sử dụng sẽ khiến bạn bị tăng cân.

Tự kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện

Một số nghiên cứu có chỉ ra rằng, vào mùa hè, cơ thể toát ra nhiều mồ hôi do nhiệt khiến bạn mất nhiều năng lượng hơn. Đây chính là lý do bạn luôn cảm thấy đói và ăn nhiều hơn bình thường. Do vậy, để giảm được cân, bạn nên có kế hoạch kiểm soát chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý.

Chú ý đến ăn mặc

Quần short, váy và bikini là những trang phục bạn nên thường xuyên sử dụng trong mùa hè. Bởi theo các chuyên gia, việc thường xuyên mặc những trang phục này sẽ giúp bạn có thêm động lực để giảm cân.

Tập thể dục

Nhiều người có tâm lý ngại tập thể dục vào mùa hè vì sợ thời tiết nóng, ẩm. Tuy nhiên, các nghiên cứu đều chứng minh rằng, tập thể dục vào mùa hè sẽ giúp bạn giảm được cân nhanh hơn những thời điểm khác trong năm.

Ăn vặt đúng cách

Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức một bát rau hay trái cây ướp lạnh trong mùa hè. Món ăn nhẹ này không những giúp tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể, mà còn hỗ trợ xua tan cơn đói cho bạn rất hiệu quả.