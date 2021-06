Khoảnh khắc phóng viên VTC News băng rừng, lội suối, đi vào tâm dịch tác nghiệp

PV Nguyễn Vương thường trú tại Huế cùng đồng nghiệp ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng và xe bị thủng xăm giữa đường đèo núi vắng bóng người qua lại. Rất may, sau 30 phút dắt bộ, nhóm PV được sự giúp đỡ của 2 cán bộ công an xã đi tuần tra mới đưa được xe đến chỗ sửa và về thị trấn ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) để nghỉ ngơi.