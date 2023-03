Khoảnh khắc bắt giữ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương

(VTC News) -

Giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán ở Bình Dương bị bắt giữ

Ngày 31/3, đại diện UBND phường Phù Đổng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, nghi phạm Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang bị tạm giữ tại Công an phường Phù Đổng, chờ Công an tỉnh Bình Dương thực hiện các thủ tục di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Yang Zhong Wu là Giám đốc Công ty Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nghi phạm sát hại kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Sau khi tới TP Pleiku, nghi phạm Yang Zhong Wu vào mua sắm tại một cửa hàng quần áo.

Khoảng 21h ngày 30/3, Công an phường Phù Đổng phối hợp với Công an TP Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai vây bắt Yang Zhong Wu tại một cửa hàng quần áo trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng).

Thời điểm bị bắt giữ, Yang Zhong Wu mặc quần sọc, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người đang mang theo hơn 700 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Khi bị bắt, đối tượng chống trả quyết liệt.

Lực lượng công an ập vào bắt giữ Yang Zhong Wu.

Như VTC News đưa tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên công ty phát hiện chị Lý Thị M. đã chết trong phòng vệ sinh của công ty. Cách chỗ nạn nhân vài mét có một con dao dính máu nghi là hung khí gây án.

Thời điểm này, nhân viên công ty thấy Yang Zhong Wu đi ra từ hiện trường, rồi nhanh chóng lên xe ô tô bán tải màu trắng BKS: 61C- 450.00 rời khỏi công ty.

Nhân viên công ty cũng cho biết, vài tuần trước Yang Zhong Wu và nạn nhân từng xảy ra tranh cãi liên quan đến công việc tại công ty.

HIỀN MAI