Khám phá những thiết kế ẩn này chỉ có thể được thực hiện gần đây nhờ công nghệ quét tiên tiến. Trước đó, năm 2019, một phác thảo khác về mẹ Mary được phát hiện ẩn dưới bức tranh này của Leonardo da Vinci sau khi sử dụng ánh sáng hồng ngoại để nghiên cứu. Giờ đây, hình ảnh Jesus sơ sinh tiếp tục được phơi bày khi sử dụng hình ảnh X-quang tiên tiến.

Bức họa nổi tiếng "Virgin of the Rocks" (Đức Mẹ đồng trinh trong hang đá) của Leonardo da Vinci.

Giáo sư Pier Luigi Dragotti từ Đại học Hoàng gia London chia sẻ: "Nó giống như tìm kiếm một cây kim trong đống cỏ khô. Nhưng thật là một cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy đôi cánh và chi tiết cuối cùng được phát hiện ra."

Chúa Giêsu nằm ở phía dưới bên phải của bức họa nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nguyên lý mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng là kích hoạt các yếu tố hóa học trong sơn để khiến các chi tiết ẩn giấu được phơi bày. Trong trường hợp này, kẽm đã được phát hiện để tiết lộ các bản phác thảo trước đó của danh họa, có nghĩa là kẽm phải được sử dụng để tạo ra bản vẽ.

Bằng cách kết hợp các hệ thống quét với các mô hình được dựng trên máy tính, các chi tiết bí ẩn dưới bức họa nổi tiếng giờ đây đã được hé lộ. Tiến sĩ Catherine Higgitt, thuộc Phòng trưng bày Quốc gia ở London cho biết: "Trước đây, chúng tôi đã nhận được tín hiệu rất yếu từ kẽm trong bức tranh do sự chồng chéo của nó với các yếu tố khác. Nhưng thuật toán đã cho chúng tôi thêm niềm tin vào các tín hiệu liên quan đến những phác thảo trước đó." Như vậy, Leonardo da Vinci thực ra đã vẽ "Virgin of the Rocks" hai lần trong sự nghiệp của mình.

Bức phác thảo được công nghệ hiện đại hé lộ nằm dưới bức tranh nổi tiếng.

Các chuyên gia tin rằng bức họa đã được vẽ vào một thời điểm trước năm 1508, với sự phục hồi lớn diễn ra từ năm 2008 đến 2010. Tuy nhiên, chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết tại sao da Vinci quyết định vẽ đè lên bản phác thảo ban đầu của mình.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.