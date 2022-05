Khó thở, đau vai và tay - dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi

(VTC News) -

Ung thư phổi ngày càng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, chẩn đoán bệnh sớm có thể giúp giảm bớt nguy cơ tử vong và phòng tránh các tế bào ung thư lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Ho nhiều

Nếu ho kéo dài trong 2-3 tuần mà không do bất kỳ bệnh liên quan đến virus hoặc vi khuẩn thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên đi khám bác sĩ. Ho dai dẳng dẫn đến khàn giọng, tình trạng khàn giọng kéo dài vài tuần không khỏi có thể là do vấn đề ở phổi gây ra, ví dụ như viêm phổi, nhiễm khuẩn phổi. Tình trạng viêm ở phổi nặng hơn sẽ dẫn đến ung thư phổi nếu không được điều trị kịp thời.

Một số bệnh nhân sẽ ho ra máu nếu khối u gần với phế quản. Vậy nên nếu bạn ho ra máu hay có lượng nhỏ đờm màu nâu đỏ mà không giải thích được thì hãy đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Đau tay, vai và các ngón tay là một trong nhiều dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi (Ảnh minh họa: Bệnh viện K)

Khó thở

Cảm giác khó thở là một dấu hiệu sớm của ung thư phổi, mặc dù khó thở thường xuất hiện ở các giai đoạn sau của bệnh, khi khối u cản trở đường thở. Nếu bạn đột nhiên thấy khó thở sau khi leo cầu thang trong khi trước đây chưa từng bị như vậy thì nên đi khám bác sĩ.

Đau tay, vai và các ngón tay

Khi bướu ở tại đỉnh phổi, hiện tượng xâm lấn thành ngực và thần kinh gây đau ở vai, tay. Nhóm triệu chứng này được gọi là hội chứng Pancoast. Ngoài ra, thời điểm ung thư ở đỉnh phổi đã xâm lấn hệ thần kinh giao cảm cũng sẽ gây ra một số triệu chứng như sụp mi, đồng tử co lại hay lõm mắt.

Thay đổi tâm trạng bất thường

Khi cảm thấy bản thân dễ dàng thay đổi tâm trạng nhanh chóng, hay giận dữ, khó chịu, mệt mỏi và thậm chí trầm cảm… thì rất có thể bạn đang nguy cơ bị ung thư phổi hoặc bệnh ung thư nào đó. Vì bệnh ung thư có thể làm rối loạn nội tiết, kích thích các dây thần kinh kiểm soát cảm xúc.

Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân

Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân hay không liên quan đến việc cắt giảm calo hoặc tập thể dục… thì rất có thể do bệnh tật gây ra, kể cả ung thư. Nếu bạn cảm thấy ăn không ngon miệng thì càng dễ kết luận nguyên nhân là đang có một khối u bên trong cơ thể, không ngoại trừ khối u ở phổi dẫn đến ung thư phổi. Khối u sẽ làm tăng đột ngột sự trao đổi chất trong cơ thể và gây tình trạng sụt cân nhanh chóng.

Bất thường ở các mô vú

Dấu hiệu này thường gặp ở nam giới nhiều hơn, đó là tình trạng vùng ngực to lên bất thường do các tế bào bệnh ung thư kích thích sự tiết nội tiết tố một cách bất thường. Tuy nhiên, nữ giới cũng không nên bỏ qua điều này vì rất có thể đó là do các tế bào ung thư phổi hoặc ung thơ ở các bộ phận khác gây ra.

Thường xuyên bị nhiễm khuẩn

Ung thư phổi có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng ảnh hưởng đến hô hấp, dẫn đến các bệnh như viêm phế quản hoặc các bệnh nhiễm trùng mãn tính khác. Nếu bạn bị nhiễm trung phổi mãn tính, bạn nên dành thời gian đi chụp x-quang phổi để biết mình có nguy cơ bị ung thư phổi hay không.