Kho phụ tùng tiêm kích F-35 Mỹ ‘bốc hơi’ một triệu linh kiện

(VTC News) -

RT dẫn thông báo của Văn phòng trách nhiệm chính phủ Mỹ (GAO) cho biết, Lầu Năm Góc không thể giải trình cho GAO nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát nghiêm trọng đối với kho phụ tùng dành cho F-35 Lightning II – dòng chiến đấu cơ đắt đỏ nhất trong quân đội Mỹ.

Báo cáo của GAO nêu rõ, thất thoát trong kho phụ tùng F-35 bao gồm các linh kiện nhỏ như bu lông cho đến các bộ phận lớn như lốp máy bay, càng hạ cánh… giá trị của số phụ tùng này ước tính khoảng 85 triệu USD.

Theo RT, kể từ năm 2018, Lầu Năm Góc chỉ tiến hành điều tra đối với các trường hợp thất thoát khí tài lớn hơn 2% so với số lượng có trong trang bị hoặc trong kho.

Lầu Năm Góc không hề hay biết một triệu linh kiện của F-35 biến mất khỏi kho phụ tùng. (Ảnh: Getty Images)

“Nếu Lầu Năm Góc không thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng các phụ tùng thay thế được niêm cất theo đúng với hợp đồng thì Văn phòng chương trình hỗn hợp F-35 (JPO) sẽ không thể đạt được hoặc duy trì trách nhiệm giải trình đối với các phụ tùng thất thoát vì không có dữ liệu”, báo cáo của GAO cho biết.

Cũng theo GAO, phụ tùng thay thế được lưu trữ trên khắp thế giới để sử dụng cho F-35 của quân đội Mỹ và các quốc gia đồng minh đã mua máy bay này. Linh kiện do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin sản xuất.

Do JPO thiếu quy trình theo dõi thất thoát, Lockheed Martin đã không báo cáo về hơn 900.000 phụ tùng thay thế bổ sung trị giá hơn 66 triệu USD để đánh giá.

Báo cáo của GAO là bê bối mới nhất đối với chương trình F-35 trị giá 1,7 nghìn tỉ USD vốn đang gặp một số trở ngại, bao gồm cả vấn đề động cơ dẫn đến lệnh thu hồi toàn cầu vào tháng 3. Chỉ có khoảng 30% phi đội F-35 của Mỹ hiện ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng không quân Mỹ Michael Schmidt cảnh báo vào tháng trước rằng nguồn cung cấp phụ tùng thay thế thiếu hụt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì hoạt động của F-35 trong trường hợp Mỹ tham gia một cuộc xung đột mới.

Báo cáo ngày 23/5 của GAO chỉ ra, việc thất thoát các linh kiện của F-35 một phần là do Lầu Năm Góc không giám sát được các kho phụ tùng do họ quản lý và các kho do các nhà thầu quản lý. Trong khi đó Lầu Năm Góc và các nhà thầu F-35 không đạt được thỏa thuận về việc liệu các linh kiện có nên được phân loại là tài sản của chính phủ Mỹ hay không dẫn tới việc xử lý linh kiện tồn kho bị thất thoát gặp trở ngại.

Tính đến tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc có hơn 19.000 phụ tùng thay thế trên toàn cầu đang chờ hướng dẫn xử lý từ JPO - trong một số trường hợp, phụ tùng đã chờ đến 5 năm. GAO cho biết thêm, Lầu Năm Góc đã nhất trí với 4 khuyến nghị của cơ quan này liên quan tới tăng cường kiểm đếm đối với kho phụ tùng của F-35.

Trà Khánh (Nguồn: russian.rt.com)