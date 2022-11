Khi những kẻ bừa bãi điều khiển 'nguồn nguy hiểm cao độ'

(VTC News) -

Xem lại đoạn video camera ven đường ghi lại cảnh chiếc xe tải hạng nặng đột ngột dừng giữa đường rồi điềm nhiên lùi lại cán chết ba mẹ con đi xe máy phía sau, tôi rùng mình ớn lạnh. Mặc dù khoảng cách từ camera đến hiện trường vụ việc khá xa, nhưng vẫn nghe tiếng la hét thất thanh và âm thanh ghê rợn khi chiếc xe cán qua người những nạn nhân xấu số.

Từ lúc ấy, đầu óc tôi chỉ quay cuồng với những câu hỏi dồn dập, lặp đi lặp lại không dứt: Làm sao mà kẻ lái xe đột ngột dừng chiếc xe tải hạng nặng giữa quốc lộ, rồi làm sao hắn lại điềm nhiên lùi chiếc xe to lớn, cồng kềnh đến thế mà không hề có chút do dự. Chưa nói gì đến nguyên tắc an toàn tối thiểu, chiếc xe tải hạng nặng dừng đột giữa đường đã có thể gây nguy hiểm cực độ cho những phương tiện phía sau, chứ đừng nói đến thái độ điềm nhiên lùi lại hàng chục mét.

Bất cứ người lái xe nào cũng hiểu rằng, dừng lại giữa đường thì chắc chắn sẽ có phương tiện và người điều khiển phía sau xe. Vì thế mà ngay cả người lái xe máy khi muốn lùi lại, theo nguyên tắc an toàn tối thiểu, cũng phải ngoái lại quan sát. Đằng này, đó lại là cả một chiếc xe tải hạng nặng, người lái không thể quan sát phía sau nếu không có camera.

Như vậy nếu trong trường hợp bất khả kháng buộc phải lùi, phải có người đứng ở đuôi xe xin đường và quan sát để hướng dẫn xe lùi. Ngay cả khi có camera lắp ở đuôi xe, người điều khiển cũng chỉ được lùi xe khi chắc chắn phía sau tuyệt đối an toàn, và lùi với tốc độ rất chậm.

Vậy nhưng trái ngược với những nguyên tắc an toàn tối thiểu, kẻ lái chiếc xe tải kia đã điềm nhiên lùi xe băng băng như phía sau không hề có bất kỳ ai. Ngay cả khi đã cán qua các nạn nhân, tiếng thét thất thanh, những âm thanh ghê rợn vang lên, chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lùi.

Hành động đó của kẻ đoạt mạng sống của 3 người vô tội, trong đó có 2 em bé, nói lên điều gì? Đó là kẻ quen thói bừa bãi, lái xe bất chấp tính mạng người đi đường. Thậm chí, có thể thấy đây là những kẻ ác, thiếu nhân tính, không có tình yêu thương con người. Khi những kẻ ác này điều khiển “nguồn nguy hiểm cao độ” - cụm từ ghi trong luật giao thông đường bộ để chỉ phương tiện ô tô, tính mạng người đi đường luôn được đặt trong tình trạng hiểm nguy cao độ.

Đến 21h ngày 26/11, thi thể nạn nhân xấu số vẫn nằm dưới mưa đợi người thân đến đón.

Hàng ngày, trên đường bắt gặp không ít những kẻ như thế. Những cuộn sắt tròn khổng lồ, cồng kềnh hay những cây cột tròn xếp chồng lên nhau được chằng buộc qua loa bằng những sợi dây mỏng manh, đứt bất cứ lúc nào.

Đã có hậu quả thương tâm do những cuộn sắt, ống tròn đứt dây lăn xuống đường. Mới cách đây vài ngày, cuộn sắt đứt dây lăn từ trên xe xuống đường, may mà không có người đi bên cạnh. Gã lái xe chỉ bị phạt 700.000 đồng.

Những chiếc xe ben chở hàng chục tấn bùn đất mặc sức hoành hành, bùn rớt xuống đường thành những cái bẫy trơn gây biết bao tai nạn cho người đi đường. Thậm chí, không ít kẻ lái xe còn ác và thất đức tới mức, lợi dụng đêm tối đổ luôn toàn bộ xe bùn đất, vật liệu xây dựng xuống đường. Một lái xe ở cơ quan tôi đi công tác vào sáng sớm đã đâm vào đống bùn do kẻ lái xe thất đức nào đó đổ xuống giữa đường. Chiếc xe hư hỏng nặng, rất may người lái chỉ bị thương nhẹ…

Tôi tin chắc rằng, một người có lương tâm, nhân ái, khi ngồi sau vô lăng sẽ luôn cẩn trọng, luôn đặt sự an toàn của người đi đường lên vị trí cao nhất.

Ngược lại, những kẻ bừa bãi, thiếu nhân tính sẽ còn lộng hành sau vô lăng, đe doạ trực tiếp đến tính mạng người đi đường nếu sự trừng phạt mà pháp luật dành cho chúng còn quá nhẹ như trong nhiều trường hợp.

Phải có những bản án thích đáng, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh đối với những kẻ ngồi sau vô lăng bừa bãi, coi thường mạng người, trong đó có kẻ vừa lùi xe cán chết 3 người vô tội, trong đó có 2 em bé ở Phú Yên chiều qua.