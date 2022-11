Khi người nông dân bỗng… đổi đời

(VTC News) -

Mấy ngày nay, nhà ông N.V. Phúc tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bỗng trở nên vui vẻ và nhộn nhịp hơn thường ngày. Bà con chòm xóm lui tới hỏi thăm, tay bắt mặt mừng liên tục.

Có những ngày, vừa đi làm đồng về, gác vội chiếc máy cày công suất nhỏ sang một bên, ông tất tả làm ngay một ấm trà lớn để bà còn hàng xóm qua chơi còn có cái khề khà, ba cô con gái nhỏ, hai bé học cấp ba, một bé mới tiểu học, đi học về cũng lăng xăng phụ ba dọn dẹp, bày nước. Cả nhà luôn trong tâm trạng vui vẻ, tuy chưa hết ngỡ ngàng trước niềm vui quá lớn vừa xảy ra.

Tâm sự với chúng tôi, ông Phúc - người đầu tiên trúng giải Nhất chương trình “Đệ Nhất Phở, Đệ Nhất Giàu - Đón Năm Mới” không nén được tiếng cười rổn rảng: “Chú xúc động và rất cảm ơn… Gia đình chú chuyên làm nông, làm hồ và thường xuyên ăn Phở Đệ Nhất vào buổi sáng. Bữa đó nhà chú cũng ăn sáng trước khi đi làm, tự nhiên quay rồi trúng giải nhất. Quá xúc động, không kìm chế được, chú la to mà cả xóm chạy sang luôn. Quá may, không ngờ trúng số tiền lớn như rứa”.

Khi những cảm xúc bất ngờ choáng ngợp qua đi, với số tiền 100 triệu vừa trúng được, ông Phúc lại trở về với con người nông dân bình dị với những lo toan thực tế: “Trúng cái giải ni về thì tạo thêm công việc làm, có thêm thu nhập cho vợ con và lo cho tương lai con cái. Chú trước giờ mong sẽ mua được cái máy cày lớn hơn để tăng thu nhập cho gia đình, lo con ăn học. Giờ trúng giải này, chú sẽ trích phần lớn ra mua máy cày lớn, còn lại thì để đóng tiền học cho con”.

Ông N.V. Phúc nhận giải ngày 5/11/2022.

Ông gửi lời nhắn nhủ: “Trong xóm ni lúc trước có người trúng giải nhất của Hảo Hảo cũng của công ty Acecook, nên chú vừa ăn phở vừa mong mình may mắn. Chừ may quá! Tiền mà tới tài khoản là mua nửa thùng phở mời bà con ăn lấy may. Chứ mình là quá may rồi... Siêng ăn phở thì có ngày sẽ đổi đời thôi” cùng tiếng cười đầy sảng khoái.

Ngày 12/11, khi tiền chính thức về đến tài khoản, ông N.V. Phúc cùng gia đình vô cùng mừng rỡ và chia sẻ cho chương trình đoạn video cảnh gia đình ngồi quây quần quanh… chiếc điện thoại. Âm thanh ting ting từ chương trình khiến cả nhà òa lên, vậy là nay ước mơ thành sự thật, ông sắp tậu thêm chiếc máy cày to để cải thiện kinh tế gia đình.

Ông N.V. Phúc nhận giải thưởng 100 triệu đồng về tài khoản.

Đến ngày 15/11, đã có 8 người trúng giải Nhất (100 triệu đồng), và việc trao giải Nhất tận nơi đang được triển khai và sẽ cập nhật thường xuyên trên trang Fanpage và số Zalo của chương trình: 093 637 3213.

Ngoài ra, đã có 93 người trúng giải Nhì (mỗi giải trị giá 1 triệu đồng), 104 người trúng giải Khuyến Khích (mỗi giải trị giá 500.000 đồng tài khoản điện thoại). Chưa hết, vẫn còn thêm 5000 giải may mắn phút chót đang chờ chủ nhân. Chương trình từ 17/10/2022 - 17/01/2023 với hơn 12.000 giải thưởng, áp dụng cho các hương vị Phở Bò, Phở Gà, Phở Bò Tái lăn có logo chương trình khuyến mãi trên bao bì.

Trúng thưởng lớn khi ăn Phở Đệ Nhất.

