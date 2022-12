Khi nào người dân được tham quan tự do triển lãm quốc phòng quốc tế ở Gia Lâm?

(VTC News) -

Sau lễ khai mạc ngày 8/12, triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại sân bay Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) sẽ được mở cửa từ 9-18h hàng ngày, trong đó mở cửa miễn phí cho công chúng từ 14-18h ngày 9/12 và cả ngày 10/12.

Năm nay triển lãm thu hút hơn 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới.

Tại triển lãm, các đơn vị sẽ trưng bày và trình diễn nhiều phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho các lực lượng hải quân, lục quân, phòng không – không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ 8-10/12, mở cửa miễn phí cho người dân vào tham quan.

Ngoài không gian trưng bày các trang thiết bị quân sự, tại triển lãm cũng có các khu vực không gian văn hóa, ẩm thực, không gian “Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” về các dấu mốc của quân đội Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, gắn với phát triển kinh tế xã hội, kết nối với triển lãm không gian mạng.

Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó là tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng.

Để bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra trọng thị, an toàn, thành công, các nội dung của buổi lễ được tiến hành theo kịch bản điều hành chương trình. Các tiểu ban nội dung, điều hành-an ninh, lễ tân tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, chủ động hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm kế hoạch, chương trình cho Lễ khai mạc cũng như các nội dung xuyên suốt triển lãm. Các lực lượng đã triển khai chặt chẽ công tác kiểm soát quân sự, bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn khu vực; đội hình tiêu binh, quân nhạc đã luyện tập tích cực, sẵn sàng đón các đoàn khách trong nước và quốc tế.