Khi nào nắng nóng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ tháng 6/2022 trở đi, nắng nóng có thể xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ.

Số ngày nắng nóng trong cả thời kỳ dự báo (từ 21/5 đến 20/6) ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ và không gay gắt.

Từ tháng 6, nắng nóng có thể xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Trong cả thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1, độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Các khu vực khác, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 20-40%; các khu vực khác thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, xoáy thuận nhiệt đới khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông từ khoảng giữa tháng 6/2022, nhưng xác suất xuất hiện chưa cao.

Cũng theo Trung tâm KTTV quốc gia, trong những ngày cuối của tháng 5/2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa vừa, mưa to và dông.

Từ 21/5 đến 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Ngoài ra, từ 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng giảm. Tuy nhiên đến khoảng ngày 27-28/5, mưa rào và dông lại có xu hướng gia tăng trở lại.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, vì vậy khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối, cục bộ mưa to. Thời kỳ từ 21 đến 23/5, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông đề phòng ốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.