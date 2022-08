Khi nào mưa giảm trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong ngày đầu tuần (22/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; Trung và Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ 23/8 trở đi, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa.

Bắc - Trung Bộ tiếp tục hứng mưa dông trong ngày đầu tuần. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Đến khoảng ngày 28 đến 31/8, hội tụ gió trên cao khả năng thiết lập trở lại gây ra mưa rào và dông rải rác ở Bắc - Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng hoạt động gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên từ nay tới 31/8 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào thời điểm chiều và tối.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, thời kỳ từ 22/8 đến 31/8, lượng mưa trên cả nước xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm, đặc biệt ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Ngoài ra, từ nay đến 20/9 khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Nắng nóng còn có thể xảy ra ở Trung Bộ nhưng không gay gắt và kéo dài.