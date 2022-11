Khi nào không khí lạnh tràn về miền Bắc?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Đông Bắc của Bắc Bộ.

Theo dữ liệu thời tiết cập nhật từ Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy Văn lúc 16h30, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nhiệt độ ở ngưỡng 17-19 độ C. Quảng Ninh, Hải Phòng nhiệt độ phổ biến 24 độ C. Người dân ở các tỉnh, thành trên bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh đi kèm mưa rải rác.

Không khí đang và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Bắc Kạn, Thái Nguyên...

Đêm 30/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C, Bắc Trung Bộ 13-15 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 17-19 độ C.

Ngày đầu tháng 12/2022, Bắc Bộ có thể chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Từ ngày 1-2/12, khả năng Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Ngày 3/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1-3/12, vùng núi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi rét đậm. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Tác động của đợt không khí lạnh này kết hợp với nhiễu động gió Đông, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn hứng mưa dông và mưa lớn cục bộ.

Cụ thể, hôm nay, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Đêm 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Từ gần sáng ngày 1/12 đến ngày 2/12, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 1/12 đến ngày 2/12, Bình Định đến Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tại Hà Nội, đêm 30/11 có lúc có mưa, mưa rào.

Trong đó, từ 7h ngày 1/12 đến 19h ngày 2/12, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi trên 200 mm; Bình Định đến Khánh Hòa 40-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ 19h ngày 30/11 đến 7h ngày 1/12, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Nghệ An dao động 10-30 mm, có nơi trên 40mm.

Ngoài không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ, theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc, từ ngày 1-3/12, phía Nam Biển Đông khả năng xuất hiện thêm vùng xoáy thuận nhiệt đới, xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khoảng 65-70% và khoảng 15-25% mạnh lên thành bão.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mùa Đông năm nay, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.