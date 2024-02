Khi mặc áo khoác ngoài nên kết hợp với quần bó sát hay quần ống rộng?

(VTC News) -

Quần bó sát và quần ống rộng đều có thể kết hợp cùng áo khoác để diện vào mùa thu đông. Tuy nhiên, nên diện quần bó sát hay quần ống rộng khi kết hợp với áo khoác lại phụ thuộc rất nhiều vào cá tính và vóc dáng của từng người.

Ai có thể diện quần bó sát cùng áo khoác ngoài?

Quần bó sát là loại quần ôm sát cơ thể từ phần hông tới mắt cá chân hoặc cả bàn chân. Do đặc trưng này, quần bó sát thường được may bằng các chất liệu có độ co giãn tốt để tạo sự thoải mái cho người mặc.

Cũng vì có đặc trưng ôm sát cơ thể nên loại quần này chỉ phù hợp với những người có vóc dáng chuẩn, đôi chân thon thả. Với những người có hình thể đẹp, chiếc quần bó sát sẽ giúp họ tôn lên vẻ đẹp của đôi chân, tạo hiệu ứng thị giác khiến thân hình trông thon thả và đôi chân trông dài hơn.

Quần bó sát chỉ phù hợp với những người có hình thể chuẩn và đôi chân thon thả.

Do đó, những người có ngoại hình mũm mĩm hoặc đôi chân thô nên cân nhắc khi diện quần bó sát để tránh làm lộ những khuyết điểm ở phần dưới cơ thể.

Ngoài ra, dù bạn có vóc dáng đẹp, khi diện quần bó sát cùng áo khoác ngoài cũng nên lưu ý lựa chọn chiếc quần có độ bó vừa phải, tránh rơi vào tình huống hớ hênh, kém duyên.

Nên lưu ý lựa chọn áo khoác có độ dài vừa phải khi diện cùng quần bó sát.

Ngoài ra, độ dài của áo khoác cũng rất quan trọng. Diện áo khoác quá dài cùng quần bó sát lại "dìm" vóc dáng, làm bạn trông xuề xòa, kém thanh thoát.

Ai có thể diện quần ống rộng cùng áo khoác ngoài?

Quần ống rộng là lọai quần có phần ống suông rộng và có độ dài qua đầu gối. Quần ống rộng được may từ nhiều chất liệu khác nhau như denim, đũi, kaki,… Với thiết kế phần ống suông rộng, loại quần này đem lại cho người mặc sự thoải mái và dễ ứng dụng.

Thông thường, người ta thường diện quần ống rộng cùng áo croptop, áo thun, áo trễ vai... để tạo sự cân đối cho tổng thể.

Quần ống rộng phù hợp diện cùng áo khoác nếu bạn có chiều cao tương đối.

Loại quần này đang rất được ưa chuộng vì không chỉ đem lại sự thoải mái mà còn giúp khắc phục những khuyết điểm của cơ thể như chân ngắn, chân to, bụng to hay mông nhỏ...

Tuy chiếc quần này rất "đa năng", dễ ứng dụng nhưng để diện cùng áo khoác, bạn cần lưu ý đến vóc dáng của mình. Quần ống rộng không thực sự phù hợp với những cô gái có vóc dáng thấp nhỏ vì sẽ khiến vóc dáng của bạn bị "nuốt chửng".

Ngoài ra, khi diện áo khoác cùng quần ống rộng, chúng ta cũng cần lưu ý tới việc chọn độ dài quần và kiểu dáng áo cho phù hợp, tránh gây cảm giác luộm thuộm, mất dáng.

Cần lưu ý chọn áo khoác có độ dài phù hợp với vóc dáng khi diện cùng quần ống rộng.

Những người có chiều cao khiêm tốn nên chọn quần ống rộng có độ dài trên mắt cá chân và kết hợp cùng áo khoác dáng bomber, áo khoác dáng ngắn, áo da biker hoặc những chiếc áo khoác có độ dài vừa phải.

Trong khi đó, những cô nàng có hình thể chuẩn và đôi chân dài hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn những chiếc áo khoác dáng dài, áo blazer, áo măng-tô khi diện quần ống rộng.