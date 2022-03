Khi cặp đôi lừa đảo tổ chức sinh nhật lãng mạn

Sau khi gọi món ăn xong, anh chồng thì thầm với phục vụ:

- Khi chúng tôi ăn xong, thì tôi sẽ ra dấu và anh mang bánh sinh nhật ra nhé! Nhớ tắt hết đèn trong phòng, chỉ đốt một cây nến nhỏ thôi. Nếu anh có thể hát bài Happy Birthday luôn thì rất tuyệt, như thế không khí bữa tiệc sẽ thơ mộng hơn rất nhiều. Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ? Anh mà làm tốt sẽ có thưởng hậu hĩnh đấy nhé!

Anh phục vụ gật đầu hiểu ý và bắt đầu mang rượu và thức ăn ra cho hai vợ chồng. Họ gọi chai rượu vang Pháp đắt tiền và toàn các món sơn hào hải vị. Sau khi ăn uống no say, anh chồng ra dấu cho phục vụ mang bánh sinh nhật ra. Anh phục vụ làm theo kế hoạch, tắt hết đèn, bưng bánh sinh nhật vừa đi vừa hát:

- Happy birthday to you... Happy birthday to you... Happy birthday...

Hát vừa xong, anh phục vụ mở đèn lên thì thấy trong phòng ăn vắng hoe không còn một ai. Thì ra hai vợ chồng nọ đã biến mất trong lúc anh ta tắt đèn và cố gân cổ lên hát. Anh phục vụ bước vội ra khỏi cửa phòng dõi mắt tìm dáo dác nhưng đôi vợ chồng lừa đảo kia như ‘bóng chim tăm cá’.