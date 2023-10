Khen thưởng lực lượng công an bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em

(VTC News) -

Theo đó, các đơn vị được Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất gồm: Công an huyện Tân Phú, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Toàn cảnh lễ khen thưởng cho các đơn vị tham gia vụ bắt nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi 2 tỷ tiền chuộc xảy ra tại tỉnh Long An.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay khi nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Long An, Công an Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc.

“Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh đã khẩn trương huy động lực lượng, tổ chức điều tra, phát hiện, bắt giữ được đối tượng gây án, giải cứu thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé”, Giám đốc Công an Đồng Nai nói.

Qua vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang mong muốn người dân cần nêu cao cảnh giác trước tội phạm bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó, toàn dân phải cùng đấu tranh, đẩy lùi, hạn chế các nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Cũng tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương đã mưu trí, kịp thời bắt giữ đối tượng bắt cóc để giải cứu cháu bé.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn.

Sau khi đón bé gái, nghi phạm đã đưa lên ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, nghi phạm chở bé về hướng TP.HCM. Sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.