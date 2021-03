Khen thưởng hai CSGT TP.HCM 'mở đường' cho xe chở sản phụ tới bệnh viện

(VTC News) -

Video: Hai CSGT TP.HCM 'mở đường' cho xe chở sản phụ tới bệnh viện

Sáng 29/3, Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ trao khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và nêu gương người tốt, việc tốt.

Hai chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự Công an quận 5 là Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và Đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân mở đường cho xe chở sản phụ tới bệnh viện nằm trong cá nhân được khen thưởng đợt này.

Công an TP.HCM khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và nêu gương người tốt, việc tốt. (Ảnh: Zing)

Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 đánh giá cao tinh thần giúp đỡ nhân dân của hai chiến sĩ CSGT. "Đây cũng là niềm tự hào, hãnh diện của cán bộ, chiến sĩ Công an quận 5. Chúng tôi mong rằng những hình ảnh, nghĩa cử, thành tích tốt đẹp này sẽ được các lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy Công an quận 5 tiếp tục chỉ đạo các các bộ, chiến sĩ Công an quận 5 nhân rộng", ông Huy nói.

Đại úy Hiếu (trái) và Đại úy Quân chạy xe "mở đường" cho xe chở sản phụ tới bệnh viện.

Vui mừng trước hành động của mình được khen thưởng, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu cho hay: "Tâm trí của tôi lúc đó chỉ nghĩ cách nào nhanh nhất giúp người phụ nữ và em bé đến bệnh viện để bác sỹ, nhân viên y tế có chuyên môn hơn xử lý cấp cứu. Khi người sinh đẻ không đúng cách sẽ nguy hiểm đến tính mạng".

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h ngày 26/3, chị của anh Lê Minh Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) chuyển dạ nên anh lái ô tô 7 chỗ chở chị lên TP.HCM.

Khi vừa qua hầm Thủ Thiêm (quận 1), người chị đã sinh con. Lúc này đường đông trong khi đứa bé khóc thét khiến anh Thanh phát hoảng.

Khi xe anh Thanh vừa qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương (quận 5) thì thấy anh thấy 2 CSGT đứng ngay góc ngã ba nên anh chạy đến nhờ giúp đỡ. Hai CSGT ngay lập tức dẫn đường đưa xe của anh Thanh đến bệnh viện.

Nhờ được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nên hiện sức khỏe của chị anh Thanh và em bé bình thường, không bị ảnh hưởng.