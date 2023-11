Khen thưởng 4 tập thể, 2 cá nhân trong vụ bắt cướp ngân hàng Agribank ở Cửa Lò

(VTC News) -

Sáng 16/11, Công an tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) - kẻ đã dùng dao xông vào Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò để cướp tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia phá án, đồng thời trao thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể gồm Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an huyện Nghi Lộc, Công an thị xã Cửa Lò, Công an phường Trường Thi thành phố Vinh với tổng số tiền 35 triệu đồng.

Hai cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò là bà Hoàng Thị Hằng và ông Nguyễn Đình Tuấn cũng được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Hải tặng hoa cho các đơn vị

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 14h18 ngày 14/11/2023, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, rú tại phường Trường Thi, TP Vinh) xông vào Ngân hàng Agribank thị xã Cửa Lò dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng truy bắt tên cướp. Sau gần 24h, các chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng Nguyễn Tuấn Anh khi đang trốn ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Wave anpha, 1 con dao, 1 điện thoại di động.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng tặng hoa cho 2 cán bộ ngân hàng Agribank vì đã có thành tích trong truy đuổi đối tượng cướp ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tên này khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.