Khen thưởng 3 nông dân bắt tên cướp dây chuyền của người phụ nữ

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đại diện Công an huyện Vĩnh Lợi vừa tặng giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho 3 nông dân vì đã dũng cảm bắt cướp.

3 nông dân được khen thưởng.

Ba nông dân được khen thưởng gồm: ông Trần Văn Cúc (46 tuổi); Lê Tấn Phương Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Hùng Hậu (35 tuổi), cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Khoảng 17h ngày 22/8, Lâm Rốt (35 tuổi; ngụ tỉnh Sóc Trăng) đi xe máy trên tuyến đường Hương Lộ 6. Khi đến đoạn đường gần cống Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lời thì Rốt phát hiện bà Thạch Thị Cuôn (61 tuổi) có đeo sợi dây chuyền vàng 18k (trọng lượng 7 chỉ).

Rốt giật sợi dây chuyền của bà Cuôn rồi tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng bà Cuôn truy hô, 3 nông dân nói trên không sợ nguy hiểm, truy đuổi tên cướp.

Chạy khoảng 200m, Rốt bỏ xe bơi qua một con kênh với ý định tẩu thoát nhưng vẫn bị 3 nông dân trên tóm gọn, bàn giao cho công an.